Алла Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения обнадеживающей песней. Смотрим, слушаем, надеемся...

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV

На официальном канале народной артистки Советского Союза Аллы Пугачевой в YouTube появилась одна из ранних телезаписей со старшей дочерью Кристиной Орбакайте, которая сейчас отмечает 55-летие.

Это отреставрированные кадры советского конкурса «Песня-83», в финале которого Алла Пугачева выступала с хитами «Миллион алых роз» и «А знаешь, всё еще будет».

Вторую композицию написал Марк Минков на стихи Вероники Тушновой. Маленькую Кристину настолько очаровала песня, что Алла исполняла ее с дочерью.

А знаешь, всё еще будет! Южный ветер еще подует, И весну еще наколдует, И память перелистает, И встретиться нас заставит, И еще меня на рассвете, Губы твои разбудят.

Кристина Орбакайте появилась на свет 25 мая 1971 года в семье малоизвестной тогда певицы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Брак творческой пары продержался недолго — с 1969 по 1973 год. До 2013 года Кристина Орбакайте была единственной дочерью Пугачевой, пока на свет не появились ее младшие брат и сестра — Лиза и Гарри.

Последний раз семья была в сборе в апреле, когда Алла Пугачева отмечала свой 77-й день рождения. Близкие приехали к ней в Лимасол, где она живет последние несколько лет с супругом и детьми.

Кристина Орбакайте с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией обосновалась в Соединенных Штатах. Оттуда она делится кадрами, как спасает птенцов, ходит на баскетбольные матчи и совмещает их с празднованием дня рождения Клавдии.

Творческая деятельность Орбакайте последнее время концентрируется далеко от России. Артистка планировала большой тур на родине в 2023 году, однако различные организации стали срывать гастроли певицы.

В итоге она выступила в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге, вышла на сцену небольшой площадки в Москве, а затем уехала из России. Спустя год в интервью она назвала петербургский концерт «заключительным» в России.

#Пугачёва #музыка #youtube #семья #поздравление #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
