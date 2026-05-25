Обильные снегопады этой зимой вселили в грибников надежду на богатый грибной сезон. Но можно ли прогнозировать, будет ли год урожайным на грибы? Правда ли, что можно буквально высчитать время появления того или иного гриба исходя из дневной температуры?

Урожай съедобных грибов зависит от биологических особенностей видов и комплекса погодных условий не только этого года, но и зачастую нескольких предыдущих лет, рассказывает миколог Иван Маховик.

Температурный режим сам по себе не гарантирует хорошего урожая. Главное – количество выпавших осадков. Кроме того, высокая влажность воздуха и дожди, выпадающие непосредственно перед началом и в течение всего периода плодоношения грибов, создают дополнительные благоприятные условия для их развития.

В сроках появления лесных грибов существует определенная последовательность, которую принято называть слоями или волнами.

Первый слой грибов приходится на весну и начало лета. Наиболее ранние грибы (сморчковые) начинают расти уже в апреле. Затем в июне появляются подосиновики, подберезовики, лисички, белые грибы и маслята. В этот период они могут встречаться в значительных количествах, однако их плодоношение обычно кратковременно.

Второй слой грибов появляется в I-II декадах июля, когда начинают плодоносить большинство видов съедобных грибов. Эта волна длится 2-3 недели и часто отличается высокой урожайностью.

А вот главный и самый продолжительный рост грибов начинается обычно в II декаде августа и продолжается вплоть до похолодания и наступления заморозков.

Осенью, начиная с сентября, обильно плодоносят рядовки, моховики, гриб-зонтик пестрый, опенок осенний, валуй и груздь черный, волнушки и подгруздки и др.

Сигналом к окончанию грибного сезона в октябре-ноябре служит появление плодовых тел гигрофора позднего и зеленки, хорошо плодоносящих в сосновых культурах. На пнях, валежнике и в дуплах деревьев в это же время появляется опенок зимний, который часто растет даже после заморозков.

Эффективная температура воздуха – это то тепло, которое гриб может реально использовать для своего роста и развития. В наших условиях весенние грибы начинают расти при сумме эффективных температур воздуха не менее 500-530°C, летние – не менее 780-810°C, а самые поздние – выше 1000°C. Этот показатель начинают считать с пороговой температуры в +5°С. То есть если на улице +15°С, то эффективная температура будет +10°С (15-5=10). Эти градусы суммируются день за днем, а когда набирается нужная сумма, например те же +800°С для летних грибов (лисичка, белый и т. д.), начинается плодоношение.

Исходя из этого, можно пусть и весьма приблизительно, но все же рассчитать, когда пора начинать тихую охоту. Берем архив прогноза погоды, подсчитываем градусы, прибавляем 5-10 дней (классический ориентир для большинства грибов) – и можно отправляться в лес. Повторимся, способ не 100-процентный, ведь, если, например, были заморозки, «счетчик» температуры может обнулиться. И конечно, если нет влаги, грибы также расти не будут.

Ежегодные урожаи грибов могут отличаться в разы, и эти колебания зависят от конкретного вида грибов и типа леса. Наглядный пример – белый гриб. В сосновых лесах разница между рекордным и плохим урожаем может достигать 10-кратного размера (от 100 кг/га до 10 кг/га). В дубовых лесах размах колебаний ещё больше – разница доходит до 12 раз. Соотношение урожайных и неурожайных лет по годам специалисты называют «формулой плодоношения».

ГРИБНОЕ МЕСТО

– Обильный снег зимой – хороший знак для грибников. Ведь толстый слой снега, словно одеяло, предохранял грибницу от сильных морозов, а весенние талые воды глубоко пропитали почву и подстилку, создавая мицелию (грибнице) необходимый стартовый запас влаги. Также важную роль сыграла погода в апреле и мае: при периодических теплых дождях условия для роста грибов подходящие, – ботаники Татьяна ШАБАШОВА. – К слову, мицелий в земле развивается все время. Просто в холода или засуху он как будто «засыпает», дожидаясь подходящего момента. Но как только устанавливается теплая и влажная погода, мицелий начинает активно расти, и мы видим результат – грибы в лесу.

При сборе грибов главное правило – смотрите на то, какие деревья растут в лесу. Ведь грибы не растут где попало: их количество напрямую зависит от типа леса. Наибольшее разнообразие и количество грибов – в смешанных лесах, где растут сосна, берёза, дуб и др. лиственные породы. Хорошо растут грибы и в сосновых лесах возрастом около 60 лет. Чистые леса, такие как осинники или ольшаники, обычно бедны грибами.

Дело в том, что большинству съедобных грибов для роста нужны корни определённых деревьев, с которыми они образуют союз. А в таких лесах просто нет подходящих «партнеров» для большинства популярных видов. Однако даже в самом «подходящем» лесу можно не найти ни одного гриба. Это не значит, что лес «стерилен» – просто грибнице нужен отдых. После сбора урожая мицелию требуется несколько лет, чтобы нарастить массу и снова дать плодовые тела. И ещё один важный нюанс: грибы не растут на одном месте. Грибница разрастается радиально – от центра к краям.

Поэтому если в прошлом году вы нашли грибы под конкретной елкой, то в этом году их там может и не быть. Ищите в радиусе от 2 до 10 м от старого места.