Какие травы нельзя давать собакам?

Дата публикации: 25.05.2026
Многие владельцы собак замечают, что их питомцы проявляют интерес к траве.

 

Некоторые владельцы позволяют своим питомцам есть траву, в то время как другие строго запрещают это.

Почему собаки любят есть траву?

У экспертов нет единого мнения по этому вопросу, так как спросить у собаки невозможно. Если после поедания травы у животного возникают рвотные позывы, это может означать, что собака хотела очистить свой желудок.

Считается также, что зелень может способствовать детоксикации и облегчению процесса дефекации.

Существует еще одна точка зрения: собакам просто нравится вкус травы.

Можно ли разрешать собакам есть траву?

В деревенских условиях ответ на этот вопрос проще: если траву не обрабатывают ядами, ее можно давать животным. Однако в городских условиях ситуация более сложная.

Близость к большому количеству автомобилей приводит к накоплению токсических веществ в траве, что может вызвать различные заболевания.

Если у вас есть доступ к месту, защищенному от машин, можно позволить собаке немного поесть травы. Лучше всего выращивать траву самостоятельно.

В зоомагазинах можно найти траву, предназначенную для кошек, но она также подходит и для собак. Вы можете также вырастить пырей дома.

Таким образом, вы будете уверены, что трава не навредит вашему питомцу.

