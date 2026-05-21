Альбинос‑буйвол по кличке «Дональд Трамп» привлекает толпы у Дакки накануне Курбан‑байрама: люди приезжают посмотреть на его редкую светлую шерсть.

700-килограммовый буйвол принадлежит фермеру Зиа Уддину Мридхе и стал популярным в социальных сетях из-за своей длинной светлой шерсти, которую многие посетители сравнивают с прической президента США Дональда Трампа. В течение всего мая на ферму приезжали семьи, инфлюенсеры и просто любопытные местные жители, чтобы сфотографировать редкое животное.

Ухаживающие за ним работники моют буйвола четыре раза в день и тщательно вычесывают его светлую шерсть под изогнутыми рогами перед приходом посетителей. По словам хозяина, из-за постоянных толп и внимания животное в последнее время похудело, поэтому на ферме решили ограничить доступ для публики.

Несмотря на эти меры, сюда продолжают приезжать люди из соседних районов, некоторые даже добираются на лодках, чтобы увидеть буйвола до начала празднований Ида позже в этом месяце.

По данным департамента по животноводству Бангладеш, буйволы-альбиносы чрезвычайно редки из-за низкой выработки меланина.

В Бангладеш, где проживает более 170 миллионов человек, во время Ид аль-Адха (Курбан-байрам), одного из важнейших праздников в исламском календаре, планируется принести в жертву более 12 миллионов животных. Мридха говорит, что будет скучать по буйволу, но подчеркивает, что жертвоприношение остается в центре этого религиозного праздника.