Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поразительное сходство - буйвол-альбинос по кличке «Дональд Трамп» стал звездой 0 151

В мире животных
Дата публикации: 21.05.2026
Euronews
Изображение к статье: Буйвол-альбинос Дональд Трамп

Альбинос‑буйвол по кличке «Дональд Трамп» привлекает толпы у Дакки накануне Курбан‑байрама: люди приезжают посмотреть на его редкую светлую шерсть.

700-килограммовый буйвол принадлежит фермеру Зиа Уддину Мридхе и стал популярным в социальных сетях из-за своей длинной светлой шерсти, которую многие посетители сравнивают с прической президента США Дональда Трампа. В течение всего мая на ферму приезжали семьи, инфлюенсеры и просто любопытные местные жители, чтобы сфотографировать редкое животное.

Ухаживающие за ним работники моют буйвола четыре раза в день и тщательно вычесывают его светлую шерсть под изогнутыми рогами перед приходом посетителей. По словам хозяина, из-за постоянных толп и внимания животное в последнее время похудело, поэтому на ферме решили ограничить доступ для публики.

Несмотря на эти меры, сюда продолжают приезжать люди из соседних районов, некоторые даже добираются на лодках, чтобы увидеть буйвола до начала празднований Ида позже в этом месяце.

По данным департамента по животноводству Бангладеш, буйволы-альбиносы чрезвычайно редки из-за низкой выработки меланина.

В Бангладеш, где проживает более 170 миллионов человек, во время Ид аль-Адха (Курбан-байрам), одного из важнейших праздников в исламском календаре, планируется принести в жертву более 12 миллионов животных. Мридха говорит, что будет скучать по буйволу, но подчеркивает, что жертвоприношение остается в центре этого религиозного праздника.

×
Читайте нас также:
#животные #Дональд Трамп #религия #социальные сети #Бангладеш
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки
Изображение к статье: Как угорь и скат вырабатывают электрический ток?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Наша Латвия
Изображение к статье: Давидс Круминьш
ЧП и криминал
Изображение к статье: ID карта
Политика
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Политика
4
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
В мире
1
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Наша Латвия
Изображение к статье: Давидс Круминьш
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео