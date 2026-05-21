Следы дрона, залетевшего в четверг утром на территорию Латвии из Беларуси, затерялись в Краславском крае, и дальнейшая судьба летательного аппарата на данный момент точно не известна, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС). Скорее всего он пропал без вести...

В последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии в Краславском крае, где его следы затем пропали. На данный момент нет подтверждения, что дрон упал в необитаемом месте.

Поднятым в четверг утром истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию дрона.

НВС приняли решение не продлевать предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству в краях Латгале, поскольку нет признаков пребывания дрона в воздухе.

НВС подчеркивают, что проверить подлинность размещенных жителями в социальных сетях видеозаписей с дроном сложно.

На земле НВС в настоящее время не проводят мероприятий по розыску дрона, но находятся на связи с другими службами.

Как сообщал Bb.lv, в четверг утром на территорию Латвии из Беларуси залетел иностранный дрон. В связи с этим в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском краях, в Резекне и Даугавпилсе в четверг утром было объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству.

Дрон также был замечен летящим над территорией Краславского края.

Как обычно в таких случаях, были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

НВС совместно с союзниками по НАТО ведут непрерывный мониторинг воздушного пространства, чтобы немедленно отреагировать на потенциальную угрозу, заявляют в НВС. Армия ранее усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив туда дополнительные подразделения.

В среду и вторник в нескольких краях Латвии в Латгале и Видземе жители также получили сотовые оповещения о возможной угрозе воздушному пространству, причем местами в Латгале даже дважды в течение вторника - около полудня и под вечер. Ни в одном из этих случаев дрон в Латвии не был обнаружен.

В обществе, а также среди должностных лиц возник обмен мнениями о том, следует ли и как совершенствовать алгоритмы действий в случаях таких регулярных предупреждений, поскольку они существенно осложняют общественную и экономическую жизнь в краях.

Между тем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии во вторник сбил дрон над Эстонией.

Подобные оповещения по сотовой сети жители Латгале получали и ранее в последние месяцы, и они были связаны с приближением или вторжением в воздушное пространство Латвии дронов, вероятно, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны также взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.

Люди, кроме правительства, до сих пор в таких инцидентах не пострадали, но последний случай в Резекне привел сначала к отставке министра обороны, а затем и всего правительства под руководством Эвики Силини ("Новое Единство"). В настоящее время ведутся переговоры о формировании нового правительства. Пока оно не утверждено, работу продолжает Кабинет министров под руководством Силини.