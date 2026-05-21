В четверг утром Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиньша, Больнице травматологии и ортопедии (БТО) и Видземской больнице в Валмиере, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
Известно, что расследование ведется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO), цель которой - привлечение к ответственности за преступления, направленные против финансовых интересов Европейского союза.
