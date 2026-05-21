В Латвии следует пересмотреть подход к реагированию на угрозы воздушному пространству и искать более гибкие способы оповещения населения. Такое мнение в интервью TV3 высказал эксперт по безопасности и исследователь Рижского университета Страдиня Виталий Ракстиньш, пишет ЛЕТА.

По его словам, нынешние предупреждения о возможной угрозе фактически приводят к остановке значительной части общественной и экономической жизни. Эксперт отметил, что именно такого эффекта и может добиваться противник — вызвать напряжение, хаос и массовые ограничения без прямого удара.

При этом, по мнению Ракстиньша, возникает вопрос о соразмерности нынешних мер реагирования. Он считает, что Латвии стоило бы активнее изучать опыт Украины, где воздушные угрозы происходят регулярно и система предупреждений стала более адаптированной к повседневной жизни.

Ракстиньш не предлагает отказываться от системы сотового оповещения, однако считает, что ее можно дополнить более точными и гибкими решениями. Например, специальными приложениями, где жители могли бы получать регулярно обновляемую информацию о реальном уровне угрозы в конкретных районах.

Что важно: в последние дни предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству в Латвии уже привели к остановке экзаменов, изменениям в работе школ и тревоге среди жителей.

На этом фоне всё чаще звучат опасения, что при слишком частых и расплывчатых предупреждениях люди могут начать воспринимать их менее серьезно.

Сам Ракстиньш прямо предупредил о риске того, что жители «устанут» от постоянных тревог и перестанут на них реагировать.

По словам эксперта, после появления первых заблудившихся военных дронов в Латвии ситуация в сфере гражданской обороны постепенно улучшается, однако изменения происходят медленно. При этом он признал, что идеальной системы реагирования нет даже в Украине, где подобные угрозы стали частью повседневной реальности.

Дискуссия о том, как сохранить баланс между безопасностью и нормальной жизнью общества, в странах Балтии сейчас становится всё более актуальной.