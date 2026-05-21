Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латгале впервые применили электронный контроль к мужчине по делу о домашнем насилии 0 76

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электронный браслет
ФОТО: пресс-фото

В Латгальском региональном управлении Государственной полиции впервые применена мера пресечения в виде электронного надзора. Мужчина нарушил судебный запрет и приблизился к месту жительства бывшей жены.

В Латгале впервые применен электронный надзор в рамках уголовного процесса, связанного с нарушением решения о защите от насилия.

Как сообщили в Государственной полиции, мера пресечения была применена к мужчине 1987 года рождения, который нарушил судебный запрет на приближение к бывшей супруге.

Уголовный процесс был начат 2 мая сотрудниками Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления полиции.

По данным следствия, мужчина прибыл к месту жительства женщины в Аугшдаугавском крае, несмотря на действующее судебное решение о временной защите от насилия. Полиция квалифицировала его действия как нарушение запрета на приближение и эмоциональное насилие в отношении потерпевшей.

После оценки обстоятельств дела полиция пришла к выводу, что риск повторного насилия остается высоким, и обратилась в суд с просьбой применить электронный надзор. Суд ходатайство удовлетворил, и 18 мая мужчине был назначен электронный контроль.

Что важно: это первый случай в Латгальском региональном управлении полиции, когда по делу о домашнем насилии использована такая мера пресечения. Электронный надзор позволяет контролировать соблюдение ограничений и быстрее реагировать на возможные нарушения.

В полиции также отметили, что мужчина уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за несоблюдение судебных ограничений.

За злостное неисполнение решения о защите от насилия латвийское законодательство предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Одновременно полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

Правоохранители также призвали жителей не молчать о случаях насилия и своевременно обращаться за помощью.

В последние годы тема защиты жертв домашнего насилия в Латвии получает всё больше внимания, а использование электронного контроля рассматривается как один из способов усилить безопасность пострадавших.

×
Читайте нас также:
#полиция #Латвия #безопасность #домашнее насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.
Изображение к статье: Судебная система
Изображение к статье: Женщина в лесу
Изображение к статье: Упавший велосипед

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире
Изображение к статье: Дума Резекне
Наша Латвия
Изображение к статье: Цукерберг устроил крупнейшую чистку в Meta ради искусственного интеллекта
В мире
Изображение к статье: Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память и работу мозга.
Люблю!
Изображение к статье: Ученые заявили, что 80% старения зависит от образа жизни, а не от генов: у некоторых экспертов есть сомнения
В мире
Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
В мире
Изображение к статье: Искандер
В мире
Изображение к статье: Дума Резекне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео