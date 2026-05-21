В Латгальском региональном управлении Государственной полиции впервые применена мера пресечения в виде электронного надзора. Мужчина нарушил судебный запрет и приблизился к месту жительства бывшей жены.

Как сообщили в Государственной полиции, мера пресечения была применена к мужчине 1987 года рождения, который нарушил судебный запрет на приближение к бывшей супруге.

Уголовный процесс был начат 2 мая сотрудниками Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления полиции.

По данным следствия, мужчина прибыл к месту жительства женщины в Аугшдаугавском крае, несмотря на действующее судебное решение о временной защите от насилия. Полиция квалифицировала его действия как нарушение запрета на приближение и эмоциональное насилие в отношении потерпевшей.

После оценки обстоятельств дела полиция пришла к выводу, что риск повторного насилия остается высоким, и обратилась в суд с просьбой применить электронный надзор. Суд ходатайство удовлетворил, и 18 мая мужчине был назначен электронный контроль.

Что важно: это первый случай в Латгальском региональном управлении полиции, когда по делу о домашнем насилии использована такая мера пресечения. Электронный надзор позволяет контролировать соблюдение ограничений и быстрее реагировать на возможные нарушения.

В полиции также отметили, что мужчина уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за несоблюдение судебных ограничений.

За злостное неисполнение решения о защите от насилия латвийское законодательство предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Одновременно полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

Правоохранители также призвали жителей не молчать о случаях насилия и своевременно обращаться за помощью.

В последние годы тема защиты жертв домашнего насилия в Латвии получает всё больше внимания, а использование электронного контроля рассматривается как один из способов усилить безопасность пострадавших.