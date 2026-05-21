Музей природы приглашает на выставку «Кактусы и другие суккуленты 2026»

Дата публикации: 21.05.2026
Изображение к статье: Выставка кактусов в Латвийском Национальном музее природы

Фото: dabasmuzejs.gov.lv

До 23 мая Латвийский национальный музей природы приглашает посетителей на выставку «Кактусы и другие суккуленты 2026», которая традиционно проходит совместно с Латвийское общество кактусов и суккулентов. Гостям представят около 500 видов кактусов и других необычных растений.

Главной темой экспозиции этого года станут эпифиллумы и рипсалисы, произрастающие в бразильских лесах с теплым и влажным климатом. Эти растения отличаются свисающей формой и делятся на эпифиты, растущие на стволах деревьев, и литофиты, обитающие на скалах. Также посетители смогут увидеть маммиллярии, астрофитумы, ребуции, шлюмбергеры, молочаи и множество других экзотических суккулентов.

Организаторы напоминают, что кактусы и суккуленты остаются одними из самых популярных домашних растений благодаря сравнительно простому уходу. Для их полноценного роста необходимы хорошее освещение, перепады дневной и ночной температуры, а также прохладная и сухая зимовка. Специалисты советуют добавлять в грунт мелкие камни и глину, содержащие важные для растений микроэлементы. Кроме того, для цветения кактусам требуется не только солнечный свет, но и период пониженных температур. Сами суккуленты обладают природной защитой от ультрафиолета.

Во время выставки посетители смогут получить консультации специалистов по выбору, покупке, пересадке и уходу за растениями. Дополнительно в музее будет работать фотовыставка «Моя птица 2026».

Время работы выставки: 21 и 22 мая с 10:00 до 17:00, 23 мая с 10:00 до 16:00.

#выставка #культура #растения #кактусы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
