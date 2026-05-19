Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Deep Purple представили первый сингл из нового альбома 0 122

Культура &
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Группа Deep Purple

Легендарная британская группа Deep Purple выпустила новый сингл «Arrogant Boy», который стал первой официальной премьерой с грядущего студийного альбома Splat!. Релиз уже вызвал большой ажиотаж среди поклонников классического хард-рока и музыкальных критиков.

Музыканты называют новую композицию своеобразным возвращением к звучанию золотой эпохи группы. Барабанщик Ian Paice сравнил трек с культовым «Highway Star», отметив его энергичность и фирменный драйв Deep Purple.

Вокалист Ian Gillan рассказал, что песня посвящена герою по имени Билли — человеку, который бросает вызов элите и отказывается молчать. По словам музыканта, идея трека строится вокруг бунтарского характера и желания «раздражать элиту».

Новый альбом Splat! станет уже 24-й студийной работой группы и выйдет 3 июля 2026 года. Продюсером пластинки вновь выступил Боб Эзрин, ранее сотрудничавший с коллективом над несколькими последними релизами.

Музыканты утверждают, что новый материал получился заметно тяжелее и ближе к классическому звучанию Deep Purple начала 1970-х годов. В состав пластинки вошли 13 композиций, среди которых «Diablo», «The Lunatic», «Jessica’s Bra» и заглавный трек «Splat!».

Особый интерес к релизу вызывает и тот факт, что группа продолжает активно гастролировать. В 2026 году Deep Purple планируют масштабный мировой тур по Европе и Северной Америке.

По мнению редакции, выход «Arrogant Boy» показывает, что Deep Purple не собираются превращаться исключительно в ностальгический проект. Группа продолжает экспериментировать, сохраняя при этом тот самый фирменный рок-н-ролльный характер, благодаря которому ее музыка остается востребованной уже несколько десятилетий.

×
Читайте нас также:
#культура #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каннский фестиваль
Изображение к статье: Турайдский замок
Изображение к статье: клавиатура рояля
Изображение к статье: Картина Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем на троне»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!
Изображение к статье: Экзамен
Наша Латвия
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео