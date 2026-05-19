Легендарная британская группа Deep Purple выпустила новый сингл «Arrogant Boy», который стал первой официальной премьерой с грядущего студийного альбома Splat!. Релиз уже вызвал большой ажиотаж среди поклонников классического хард-рока и музыкальных критиков.

Музыканты называют новую композицию своеобразным возвращением к звучанию золотой эпохи группы. Барабанщик Ian Paice сравнил трек с культовым «Highway Star», отметив его энергичность и фирменный драйв Deep Purple.

Вокалист Ian Gillan рассказал, что песня посвящена герою по имени Билли — человеку, который бросает вызов элите и отказывается молчать. По словам музыканта, идея трека строится вокруг бунтарского характера и желания «раздражать элиту».

Новый альбом Splat! станет уже 24-й студийной работой группы и выйдет 3 июля 2026 года. Продюсером пластинки вновь выступил Боб Эзрин, ранее сотрудничавший с коллективом над несколькими последними релизами.

Музыканты утверждают, что новый материал получился заметно тяжелее и ближе к классическому звучанию Deep Purple начала 1970-х годов. В состав пластинки вошли 13 композиций, среди которых «Diablo», «The Lunatic», «Jessica’s Bra» и заглавный трек «Splat!».

Особый интерес к релизу вызывает и тот факт, что группа продолжает активно гастролировать. В 2026 году Deep Purple планируют масштабный мировой тур по Европе и Северной Америке.

По мнению редакции, выход «Arrogant Boy» показывает, что Deep Purple не собираются превращаться исключительно в ностальгический проект. Группа продолжает экспериментировать, сохраняя при этом тот самый фирменный рок-н-ролльный характер, благодаря которому ее музыка остается востребованной уже несколько десятилетий.