Цены на нефть снижаются: Трамп отменяет запланированный удар по Ирану

В мире
Дата публикации: 19.05.2026
Deutsche Welle
Цены на нефть во вторник снизились после заявления Дональда Трампа о том, что он отменяет запланированный военный удар по Ирану.

Мировой эталон Brent подешевел на 1,33 % до 110,61 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) снизились на 0,91 % до 103,43 доллара за баррель, поскольку инвесторы переваривали последние заявления Дональда Трампа.

Президент США заявил, что откладывает запланированный на вторник удар по Ирану по просьбе лидеров стран Персидского залива на фоне «серьезных переговоров» с Тегераном, что несколько ослабило опасения участников рынка относительно поставок нефти.

Трамп отменил атаку на Иран, запланированную на вторник

Неожиданное заявление Трампа в соцсетях в понедельник последовало после того, как Иран сообщил, что ответил на новое предложение США, направленное на прекращение войны.

«Запасы нефти стремительно сокращаются»

Это обновление последовало за заявлением главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, который в понедельник на встрече министров финансов G7 в Париже сообщил журналистам, что коммерческие запасы нефти стремительно сокращаются и при закрытом Ормузском проливе у мира остаётся лишь несколько недель нефтяных резервов.

По предварительным данным МЭА, мировые запасы нефти в марте сократились на 129 млн баррелей, а в апреле — ещё на 117 млн баррелей после ударов США и Израиля по Ирану и последующих сбоев в экспорте из стран Персидского залива.

Наиболее резкое сокращение зафиксировано в странах ОЭСР, где наземные запасы уменьшились на 146 млн баррелей. Видимые запасы в экономиках, не входящих в ОЭСР, снизились на 24 млн баррелей.

По данным агентства, совокупные потери поставок сырой нефти от производителей в регионе Персидского залива уже превысили 1 млрд баррелей: более 14 млн баррелей в сутки не могут покинуть регион.

В МЭА полагают, что спрос может начать восстанавливаться позже в этом году, если будет достигнута договорённость о поэтапном возобновлении поставок через Ормузский пролив, начиная с третьего квартала.

«С учётом того, что мировые запасы нефти уже истощаются рекордными темпами, в преддверии пикового летнего сезона спроса дальнейшая ценовая волатильность представляется весьма вероятной», – добавило МЭА в своём недавнем докладе.

#Иран #нефть #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
