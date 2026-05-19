На терминалах Вентспилсского порта за четыре месяца этого года было перевалено 2,507 миллиона тонн грузов, что на 24,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

За четыре месяца этого года из Вентспилсского порта было отправлено 1,532 миллиона тонн грузов (-18,8%), а объем полученных грузов сократился на 31,2%, составив 975 000 тонн.

За четыре месяца этого года на терминалах Вентспилсского порта было перегружено 1,529 миллиона тонн наливных грузов (-17,9%), 273 500 тонн насыпных грузов, что в три раза меньше, а также 704 300 тонн генеральных грузов (-13,7%).

Нефтепродуктов за первые четыре месяца этого года перевалено 1,464 миллиона тонн (-13,9%), грузов ro-ro, или "roll on/roll off" - 574 400 тонн (+ 9%), а древесины - 118 900 тонн (+29,2%).

Уже сообщалось, что на терминалах Вентспилсского порта в 2025 году было перегружено 8,533 миллиона тонн грузов, что на 3,6% больше, чем в 2024 году.

По объему перевалки грузов Вентспилсский порт в прошлом году был вторым крупнейшим портом в Латвии.