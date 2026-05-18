А обед по расписанию: президент США купил долю в ресторанах Kura Sushi USA

Дата публикации: 18.05.2026
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.

Президент США Дональд Трамп приобрел долю в сети суши-ресторанов Kura Sushi USA. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на его отчет о раскрытии финансовой информации.

Как следует из документа, Трамп купил акции Kura Sushi USA 2 февраля, сумма сделки составила от $1 млн до $5 млн. Сеть ресторанов принадлежит одноименной японской компании. Как отмечает Bloomberg, ее акции выросли на 5,4% после публикации сведений об инвестициях Трампа.

Kura Sushi — японская сеть суши-ресторанов с конвейерной лентой, вторая по величине в Японии. У компании открыты 543 точки в Японии, 69 — в США и 56 — на Тайване.

Всего в первом квартале 2026 года американский президент или его инвестиционные консультанты совершили около 3,7 тыс. сделок. В частности, те были заключены с такими технологическими компаниями, как Nvidia, Apple и Amazon, что вызвало опасения по поводу конфликта интересов в администрации Трампа.

Представитель компании Trump Organization, принадлежащей президенту, заявил, что активами Трампа управляют сторонние финансовые учреждения, ответственные за все инвестиционные решения. По его словам, ни сам Трамп, ни его семья, ни компания не участвуют в принятии торговых решений.

Согласно данным рейтинга миллиардеров мира по версии Forbes, состояние Трампа выросло на более чем $1 млрд за первый год его второго президентского срока — с $5,1 млрд в 2025 году до $6,5 млрд к марту 2026-го.

Американский президент занял в списке 645-е место среди 3428 миллиардеров планеты.

#инвестиции #Дональд Трамп #финансы #бизнес #рестораны #акции #Forbes #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
