Латвия теряет туристов: иностранцы стороной объезжают республику - боятся?

Дата публикации: 18.05.2026
Куда пропали туристы?

Число иностранных гостей в латвийских отелях за год сократилось на 7,2%. Немного помогли местные – их число в гостиницах вросло на 2,8%.

В начале 2026 года снижение общего числа гостей наблюдалось во все месяцы квартала — в январе на 2,7%, в феврале на 2,8% и в марте на 3,3%, свидетельствуют данные ЦСУ.

В итоге первом квартале 2026 года из всех гостей, обслуженных в туристических местах размещения, 55,2% или 246,6 тыс. составили иностранные туристы, что на 7,2% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Количество ночей, проведённых иностранными гостями, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 7,5% и составило 447,4 тыс.

Больше всего иностранных гостей приехало из Литвы — 42,2 тыс. (минус 3,1 тысячи по сравнению с 1-м кварталом 2025 года); Эстонии — 28,7 тыс. (минус 5,8 тыс); Великобритании — 19,4 тыс. (минус 5,8 тыс); Германии — 16,3 тыс. (минус 1,5 тыс) и Финляндии — 14,5 тыс. (плюс 500 человек).

![ChatGPT Image May 18, 2026, 01_24_53 PM.png](https://bb.lv/storage/upload/ChatGPT Image May 18, 2026, 01_24_53 PM.png)

Далеко от Риги туристы не отъезжали. В столице и окрестностях ночевали 85,7% всех иностранцев. Далее идет Юрмала (5,5%) и Лиепая (2,1%).

В номера пугливых иностранцев заселяются местные жители. В первом квартале 2026 года было обслужено 200,5 тыс. жителей Латвии, что на 2,8% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Больше всего жителей Латвии размещалось: в Риге — 36,1%; в Юрмале — 13,5%; в Лиепае — 6,5%; в Даугавпилсе — 4,3%; в Цесисском крае — 4,1%; в Сигулдском крае — 3,2%; в Валмиерском крае — 2,9%.

#Рига #туризм #Юрмала #Латвия #регионы #отели #Лиепая #статистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
