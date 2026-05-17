Чехи хотят выкупить у немецких семей производство танков Leopard 0 63

Бизнес
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Танк Leopard.

Чешская оружейная группа Czechoslovak Group (CSG) сделала предложение о покупке значительной доли в франко-немецком танкостроительном концерне KNDS, сообщает Financial Times.

Предложение было направлено немецким семьям, владеющим половиной компании, в последние недели. Сумма и точный размер предлагаемой доли не раскрываются.

Предложение CSG знаменует новую попытку консолидации европейской оборонной промышленности, но, по мнению экспертов, может столкнуться с сопротивлением со стороны Парижа и Берлина.

В настоящее время KNDS принадлежит немецким семьям и Франции, которые имеют прямой политический интерес в сохранении контроля над производителем ключевых вооружений, включая танки Leopard 2 и гаубицы Caesar.

Нюансы торговли оружием

Предложение CSG совпало с планами KNDS по проведению собственного первичного публичного размещения акций, с ориентировочной капитилизацией €15–20 млрд, запланированного на начало июля. Однако эти планы осложняются общим падением акций оборонного сектора и внутренними разногласиями в правящей коалиции Германии.

Ранее акции самой CSG, которая провела крупнейшее в истории IPO в оборонной сфере, резко упали после обвинений со стороны продавца Hunterbrook, которые компания отвергает.

CSG была оценена примерно в €30 млрд при январском размещении в Амстердаме, что стало крупнейшим оборонным IPO и подтолкнуло другие европейские оборонные компании, включая KNDS, активнее готовить собственные размещения на волне инвесторского интереса к сектору.

Одновременно бумаги оборонных концернов в последнее время демонстрируют коррекцию: акции Rheinmetall с начала года потеряли около 30%.

#Франция #оружие #Чехия #инвестиции #финансы #Европа #танки #Германия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
