Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Латвии заявил, что техническое правительство не сможет полноценно обеспечивать работу Министерства земледелия. В отрасли опасаются, что политический кризис совпал с критически важными переговорами о будущем финансировании сельского хозяйства в ЕС.

Латвийские фермерские организации предупреждают: затянувшийся политический кризис может серьезно осложнить защиту интересов сельского хозяйства Латвии в Европе.

Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) заявил, что техническое правительство не сможет полноценно управлять Министерством земледелия в период, когда отрасли необходимы быстрые и стратегические решения.

В организации подчеркивают, что сейчас на уровне Евросоюза идет работа над новым многолетним бюджетом и будущей Общей сельскохозяйственной политикой ЕС.

Именно от этих решений во многом будет зависеть объем поддержки латвийских фермеров и развитие пищевой отрасли на годы вперед.

Фактически сельскохозяйственный сектор опасается, что на фоне внутреннего политического кризиса Латвия может потерять влияние в переговорах о распределении европейских средств.

В СССО считают, что отрасли необходим полноценный министр земледелия, способный немедленно включиться в работу и представлять интересы фермеров как внутри страны, так и в Брюсселе.

Организация призвала партии Сейма как можно быстрее договориться о новом правительстве и выдвинуть кандидата, готового взять на себя ответственность за отрасль.

Дополнительную напряженность создает и то, что кризис в Министерстве земледелия связан с громким уголовным процессом.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня отправила в отставку министра земледелия Арманда Краузе, заявив, что не может «терпеть даже тень подозрений» в отношении министров.

В тот же день KNAB и прокуратура провели масштабные процессуальные действия по делу о возможных злоупотреблениях при предоставлении поддержки деревообрабатывающим предприятиям.

В списке фигурантов расследования оказались высокопоставленные чиновники, руководители Latvijas valsts meži, представители деревообрабатывающей отрасли и сам Краузе.

Расследование касается решений о корректировке цен в долгосрочных договорах LVM и возможного незаконного предоставления поддержки предприятиям лесной отрасли.

На этом фоне вопросы сельского хозяйства, лесного сектора и распределения европейских средств фактически оказались в центре крупнейшего политико-экономического кризиса последних лет.

В СССО отдельно подчеркивают, что отрасли сейчас нужна не временная управленческая модель, а полноценное политическое руководство, способное принимать решения и вести переговоры на европейском уровне.

Для фермеров это особенно важно именно сейчас — в период, когда в ЕС обсуждаются правила и объемы поддержки на следующие годы.