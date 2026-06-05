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Латвия – не резиновая? Иностранные труженики прибывают в страну рекордными темпами 0 625

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гастарбайтер.

В 2025 году в Латвии было присвоено наибольшее количество разрешений на работу для лиц из стран, не входящих в ЕС – 22 917.

Годом ранее таковых было 19 285, а, для сравнения, в 2014 году – всего 3090.

Предполагается, что нынешний год имеет шансы побить рекорд – так как за первые 4 месяца уже получили разрешения 7483 человека.

Отметим, что с годами иностранцев в Латвии будет все больше. По подсчетам Министерства благосостояния, к 2040 году только в обрабатывающей промышленности Латвии будет не хватать 47,4 тысячи рабочих рук – больше, чем всего сейчас в стране безработных.

Откуда к нам едут работники

Абсолютным лидером среди государств-импортеров рабочей силы в ЛР является Узбекистан (7265 человек в 2025 году), затем следуют Индия (3034), Беларусь (2864), Таджикистан (2356) и Украина (1939). Последняя, являясь, что ни говори, официально признанным другом и союзником, весьма характерно уступила двум странам, являющимся весьма дружественными к России.

Стоит отметить, что в число украинских гастарбайтеров не включены те граждане Незалежной, которые пребывают в Латвии со статусом временной защиты – а лишь специально прибывшие, дабы потрудиться.

В числе стран, чьи граждане находятся с целью работы в ЛР, также часто упоминаются Молдова, Филиппины, Азербайджан, Кыргызстан, Китай. Но все эти государства поставили на наш рынок труда менее 1000 человек.

Где работают гастарбайтеры

Если же оценить сегменты рынка труда, где чаще всего заняты гастарбайтеры, то несомненным лидером станет наземный транспорт – тут в прошлом году приступило к работе 9604 иностранца (8218 – водителями грузовиков).

Вслед за этим, как ни странно, оказывается сфера помощи в трудоустройстве – 2498 иностранцев сами принялись заманивать в Латвию земляков. Это даже больше, чем в строительстве жилых и нежилых зданий (1908) и специализированных строительных работах (1036).

Наиболее интеллектуальная сфера занятости иностранцев – программирование, привлекло 754 человека.

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#Латвия #миграция #гастарбайтеры #трудовая миграция #рынок труда #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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