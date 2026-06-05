Местами, главным образом в восточной части страны, ожидаются дожди. Более обширные и интенсивные осадки прогнозируются вечером и ночью. В отдельных районах возможны грозы с молниями и громом.

Ветер будет слабым или умеренным, южного и юго-восточного направления. Во второй половине дня в Курземе его направление станет переменным. Температура воздуха поднимется до +19...+24 градусов.

В Риге день также будет облачным. Вероятность осадков днём невелика, однако к вечеру она возрастёт. При слабом или умеренном южном и юго-восточном ветре воздух прогреется до +22 градусов.

Погодные условия определяет атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1008 гектопаскалей на западном побережье Курземе до 1016 гектопаскалей на востоке Латгалии.