Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где и когда сегодня ждать дождей - синоптики 0 229

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2026
LETA
Изображение к статье: Лужи в парке
ФОТО: LETA

Пятница в Латвии останется преимущественно облачной, тёплой и влажной, прогнозируют синоптики.

Местами, главным образом в восточной части страны, ожидаются дожди. Более обширные и интенсивные осадки прогнозируются вечером и ночью. В отдельных районах возможны грозы с молниями и громом.

Ветер будет слабым или умеренным, южного и юго-восточного направления. Во второй половине дня в Курземе его направление станет переменным. Температура воздуха поднимется до +19...+24 градусов.

В Риге день также будет облачным. Вероятность осадков днём невелика, однако к вечеру она возрастёт. При слабом или умеренном южном и юго-восточном ветре воздух прогреется до +22 градусов.

Погодные условия определяет атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1008 гектопаскалей на западном побережье Курземе до 1016 гектопаскалей на востоке Латгалии.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правительство Латвии
Изображение к статье: бывший бразильский футболист Сантуш
Изображение к статье: облака
Изображение к статье: касса самообслуживания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Берег реки Даугава
Наша Латвия
Изображение к статье: Янис Домбрава в Люксембурге
Политика
Изображение к статье: женщина у банкомата
Наша Латвия
Изображение к статье: Все, что становится нужным - это спокойствие. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гастарбайтер. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Мужчины с тяжелыми сумками
В мире
Изображение к статье: Берег реки Даугава
Наша Латвия
Изображение к статье: Янис Домбрава в Люксембурге
Политика
Изображение к статье: женщина у банкомата
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео