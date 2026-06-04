Надо признать, что, посещая такие сайты, как «Temu», «Shein» или «AliExpress», многим трудно устоять перед соблазном купить вещи, которые бросаются в глаза. Низкие цены создают ощущение, что это самое экономически выгодное решение и хороший способ сэкономить, пишет Nasha.lv. Однако всё чаще звучит вопрос — действительно ли всё так просто?

Именно на эту тему на платформе социальных сетей «Threads» дискуссию начала Майрита: «Я рада, что Латвия является частью Европы. Небезопасные и вредные продукты нужно оставить в прошлом. Горы отходов нужно сокращать. Работники по всему миру заслуживают защиты. Наши данные должны быть защищены. Российская нефть нам не нужна — ни прямо, ни косвенно».

Женщина также прикрепила к своей публикации изображения, в которых собраны основные причины, почему, по её мнению, людям следует избегать таких торговых платформ. В качестве одного из аргументов упоминаются небезопасные товары, которые не всегда соответствуют требованиям Европейского союза.

Также она обращает внимание на огромное количество отходов, возникающих при покупке очень дешёвых товаров, которые нередко спустя короткое время выбрасываются или вообще даже не используются.

Однако в разделе комментариев довольно быстро стало ясно, что мнения людей по этому вопросу существенно различаются.

Санта пишет: «Майрита, я бы призвала говорить только за себя. Если один и тот же товар на “Temu” и в магазине X отличается в цене в 4 раза, то вряд ли дело в безопасности товара. Крайне сомневаюсь, что действительно каждая единица товара и каждый груз так уж тщательно проверяются, чтобы это оправдывало разницу в 4 раза».

В свою очередь, Ева убеждена, что похожие товары можно найти и во многих латвийских магазинах: «Наши латвийские магазины тоже полны китайских товаров, причём с тех же “Temu”, “Shein”, “Aliexpress”».

Мāрис тоже не готов отказаться от покупок на этих платформах: «Мне не нужен какой-то умник, который за жалкое 10-кратное удорожание скажет мне, “безопасен” ли продукт. Нужно позволить людям самим понимать, что хорошо, а также самим решать, как именно тратить свои тяжело заработанные деньги».

Тем временем Кевин считает, что в основе проблемы лежит конкурентоспособность Европы: «Почему нельзя честно сказать — ЕС со своими требованиями больше не способен конкурировать с дешёвыми китайскими товарами? Это угрожает экономике ЕС! И это факт».

В свою очередь, Крис обращает внимание на вопрос безопасности данных: «Из-за данных “Temu” мы переживаем, а то, что наш дорогой смартфон нас подслушивает и в результате случайного разговора на следующий день мы видим рекламу, которая на это ссылается, — всем совершенно наплевать».

Многие комментаторы также указывают, что покупки на таких платформах часто являются не выбором ради роскоши, а необходимостью.

«Моё мнение — одежду, косметику, электронику и т. д. я там не покупаю, но если идентичные садовые лампочки, оформление для тематической вечеринки или другие мелочи в магазине стоят в четыре раза дороже, то я куплю их на “Temu”», — пишет Ивета.

Похожего мнения придерживается и Даниэла: «Не согласна. Люди покупают на “Temu” не от хорошей жизни. В Латвии неадекватные цены. Для очень многих Китай — это способ купить всё необходимое себе и всей семье, детям, дому, домашним животным».

Тем временем в Европейском союзе уже приняты решения, которые в ближайшее время могут повлиять на популярность таких платформ.

Bb.lv уже писал, что с 1 июля 2026 года в Европейском союзе будет введена новая таможенная пошлина на малоценные товары, отправляемые из стран за пределами ЕС, в том числе с китайских платформ «Temu», «Shein» и «AliExpress». Планируется, что для отправлений стоимостью до 150 евро будет применяться фиксированная пошлина в размере трёх евро.

Европейский союз поясняет, что такие изменения необходимы для снижения недобросовестной конкуренции, ограничения попадания на рынок потенциально небезопасных товаров, уменьшения рисков мошенничества и решения экологических проблем, связанных с массовыми отправлениями.