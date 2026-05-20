С 1 июля этого года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Европейского союза (ЕС), нужно будет платить таможенный сбор в размере трёх евро, сообщили в Службе государственных доходов (VID).

Это предусмотрено изменениями в законодательстве ЕС о применении таможенных пошлин к популярным посылкам электронной коммерции из третьих стран, которые получают жители ЕС, в том числе в Латвии.

1 июля 2026 года вступит в силу регламент, отменяющий нынешнее освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро. Чтобы оформление посылок низкой стоимости и дальше проходило быстро, будет введён упрощённый метод расчёта пошлины — для каждой товарной позиции в посылке будет применяться фиксированный таможенный сбор в размере трёх евро.

VID поясняет, что «позиция» — это один или несколько товаров в посылке, имеющие одинаковую тарифную классификацию, описание и происхождение. Это означает, что если в посылке находятся, например, разные предметы одежды, то пошлина в размере трёх евро будет применяться к каждой позиции отдельно. Платье, мужские брюки, детская одежда и футболка считаются четырьмя разными позициями, поэтому за такую посылку придётся заплатить 12 евро таможенной пошлины.

Без изменений остаётся правило, согласно которому на все товары в посылках также необходимо платить налог на добавленную стоимость (НДС).

Если интернет-магазин или платформа электронной торговли, например «Temu», «AliExpress», «Shein» или «eBay», продаёт товары по специальному режиму НДС, позволяющему взимать налоги уже в момент покупки (режим IOSS), то и НДС, и таможенный сбор можно будет оплатить сразу при оформлении заказа, сообщает VID. В таком случае получателям посылок не придётся самостоятельно проходить таможенные процедуры — оформление выполнит служба доставки.

Во всех остальных случаях налоги нужно будет оплатить при таможенном оформлении посылки, прибывшей в Латвию. Как и сейчас, получатель сможет выбрать наиболее удобный способ оформления — либо самостоятельно через электронную систему декларирования VID, заполнив упрощённую импортную декларацию для почтовых отправлений, либо воспользоваться платными услугами брокеров «Latvijas pasts», экспресс-почты или других специалистов по таможенному оформлению.

Продолжая изменения в сфере электронной коммерции, ЕС с 1 ноября этого года введёт также сбор за обработку («Union handling fee») — два евро за каждую товарную позицию в посылке.

Изменения будут касаться покупок товаров из любых третьих стран — Китая, США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других государств, не входящих в ЕС.

VID поясняет, что изменения в законодательстве ЕС вносятся для обеспечения честной конкуренции и устранения ситуации, при которой продавцы из третьих стран имеют ценовое преимущество перед компаниями ЕС, полностью уплачивающими налоги.