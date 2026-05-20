Доступ к новым лекарствам по‑прежнему сильно различается по Европе: ожидание может составлять от нескольких месяцев до более чем трёх лет, сообщает Европейская федерация фармацевтических производителей и ассоциаций.

В новом докладе Европейской федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (EFPIA) рассматривается, сколько времени требуется, чтобы лекарства стали доступными в странах Европейского союза, и насколько отличаются эти сроки от страны к стране.

При этом различия между странами остаются весьма разительными.

Как отмечается в докладе, в одних странах пациенты ждут доступа к одним и тем же лекарствам примерно в семь раз дольше, чем в других: от пяти до 37 месяцев.

Где пациенты ждут дольше всего?

По данным EFPIA, медианный срок между выдачей разрешения на продажу препарата и его фактическим появлением на рынке в европейских странах составляет 532 дня.

Однако сроки ожидания сильно различаются. Если в Германии новые лекарства появляются в продаже в среднем через 56 дней после одобрения, лптаийцам надо ждать в 10 раз дольше (560 дней) то в Румынии пациентам приходится ждать больше всего - 1201 день.

Следом за Германией по скорости вывода новых препаратов на рынок идут Швейцария, Сербия, Австрия и Дания, хотя количество доступных лекарств в этих странах различается.

Дольше всего лекарства становятся доступными в Румынии, Португалии, Литве и Хорватии.

«Как правило, пациенты в странах Северной и Западной Европы получают доступ к новым методам лечения через 100–500 дней после одобрения препарата, тогда как в Южной и Восточной Европе ожидание составляет от 500 до 900 дней», говорится в докладе.

В каких странах доступно больше лекарств?

Долгое ожидание и задержки выхода препаратов на рынок — не единственные препятствия для пациентов в Европе. Сильно различается и само количество доступных лекарств.

Не во всех странах предлагается один и тот же набор лекарств, особенно когда речь идет об инновационных терапиях и орфанных препаратах — лекарствах, предназначенных для лечения редких заболеваний.

В 2019 году уровень полной доступности достигал 42%, однако к 2025‑му он снизился до 28% по всей Европе. Доля препаратов, полностью покрываемых государственными системами возмещения, заметно сократилась, и почти пятая часть лекарств теперь предоставляется лишь на ограниченных условиях.

В докладе EFPIA анализируются 168 инновационных препаратов, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам в период с 2021 по 2024 год.

За тот же период в Германии на рынке появилось 156 из этих препаратов, тогда как на Мальте — лишь 22.

Среди стран ЕС наиболее высокие показатели продемонстрировали Австрия (143 препарата), Италия (133) и Испания (116).

На противоположном полюсе находятся Латвия (25), Румыния (28) и Венгрия (35).

Как Европа выглядит на фоне других регионов?

EFPIA также предупреждает, что европейские регуляторные процедуры идут медленнее, чем в ряде других стран, прежде всего в Соединенных Штатах, из‑за чего регион отстает.

Опираясь на данные компании IQVIA, занимающейся сбором и анализом медицинской информации и клиническими исследованиями по всему миру, EFPIA также публикует ежеквартальный обзор, оценивающий, в какой мере новые лекарства, одобренные в США, одобрены или будут одобрены другими мировыми регуляторами, включая Европейское агентство по лекарственным средствам и китайское управление NMPA.

В 2021–2025 годах Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило 231 новое действующее вещество, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США — 253, а Китай — 296.

Лишь небольшая часть этих препаратов одобрена во всех регионах. В докладе отмечается, что в Китае и США есть множество лекарств, не получивших разрешения в других странах, и появляются новые данные о том, что число препаратов, одобренных в США, но отсутствующих в Европе, растет.

Из 526 препаратов, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в 2016–2025 годах, 193 (37%) не получили одобрения EMA.

«Даже с учетом предложений Европейской комиссии по упрощению регуляторных процедур в ЕС данные показывают, что Европа отстает по скорости одобрения лекарств и вряд ли сможет быстро наверстать упущенное», предупреждает EFPIA.