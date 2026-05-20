На переговорах в китайской столице Москва и Пекин так и не пришли к соглашению по многомиллиардному проекту строительства нового газопровода. Кремль признал, что ряд деталей еще предстоит согласовать.

Россия и Китай в ходе переговоров президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине не достигли договоренности по многомиллиардному проекту строительства нового газопровода "Сила Сибири - 2", сообщил Кремль российским государственным СМИ в среду, 20 мая.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что стороны "в целом достигли понимания по основным параметрам", в том числе по маршруту и порядку строительства, но четких сроков нет и ряд деталей еще предстоит проработать. В длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упомянут вообще.

Стратегическое значение проекта

Россия продвигает проект "Сила Сибири - 2" уже несколько лет, особенно с тех пор, как после вторжения в Украину в 2022 году она стала все сильнее зависеть от Китая в экономическом отношении. Газопровод мощностью 50 млрд кубометров в год должен протянуться на 2600 километров с полуострова Ямал в Западной Сибири через Монголию в Китай. Для Москвы принципиально важно, что поставки планируется вести с месторождений, которые раньше обеспечивали экспорт в Европу - он резко сократился после начала войны.

Между тем Китай демонстрирует сдержанный интерес к проекту - Москва рассчитывала, что энергетическая нестабильность, вызванная войной на Ближнем Востоке, изменит позицию Пекина, но этого не произошло. Прогресс в переговорах остается медленным на фоне колебаний китайской стороны.

Подписано около 40 документов

После открытой части переговоров в Пекине Россия и Китай подписали порядка 40 документов, в том числе о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, это весьма массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей РФ и КНР, общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах. Ранее Ушаков в беседе с журналистами назвал этот документ концептуальным.

Переговоры в Пекине, резюмировал помощник Путина, в целом прошли "позитивно". Он отметил, что Россия и Китай договорились "об очень важном" в энергетике, но не стал уточнять, о чем именно.

Совместные военные учения

На встрече в Пекине Путин и Си Цзиньпин также договорились расширять практику совместных военных учений. Россия и Китай будут "совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность", сообщил "Интерфакс".

"Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах", - говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.