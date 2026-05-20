«Новое Единство» готово «сообразить на четверых» 0 55

Политика
Дата публикации: 20.05.2026
LETA
Изображение к статье: Буклет "Нового Единства"

"Новое Единство" сегодня приняло решение участвовать в формировании нового правительства, если будет достигнуто соглашение о предстоящей работе.

Скорее всего, в новое правительство войдут "Объединенный список" (ОС), "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК), что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме.

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс заявил журналистам, что "Новое Единство" является ответственной государственной партиией, готовой взять на себя ответственность и продолжить переговоры о дальнейшей работе правительства, в том числе работать в коалиции четырех партий.

Юревицс подчеркнул, что от потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса (ОС) ожидается конкретный и реалистичный план работы. В то же время "Новое Единство" готово продолжить переговоры и само представить свои предложения.

Политик отмечает, что до сих пор ожидается ответ на уже представленные предложения. Важно договориться не только о форме сотрудничества, но и о конкретных делах, сказал он: "Соглашение без дел - неполноценное соглашение".

Он также подчеркнул, что формируемое правительство должно основываться на четком плане действий и общем видении, а также не должно меняться отношение к санкционной политике, что является одним из важнейших предварительных условий для стабильной работы правительства.

Кулбергс после переговоров с представителями "Нового Единства" во вторник заявил, что процесс формирования правительства значительно продвинулся вперед и в настоящее время в переговорах участвуют четыре партии. Он указал, что к утру среды должна быть подготовлена версия общего документа о действиях, в котором обозначены главные принципы работы правительства - финансовая стабильность, безопасность, фискальная дисциплина и борьба с картелями.

Кулбергс подчеркнул, что важно достичь взаимопонимания и единого видения между партнерами, чтобы обществу в ближайшее время стало ясно, удастся ли создать дееспособное правительство.

#партии #безопасность #коалиция #переговоры #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
