Генеральный прокурор Латвии Армин Мейстер резко раскритиковал заявления бывшего министра земледелия Арманда Краузе по делу лесопромышленников. По словам главы прокуратуры, политик распространяет «откровенную ложь» и пытается превратить уголовный процесс в политическое шоу.

Конфликт вокруг громкого дела лесопромышленников в Латвии вышел в публичную плоскость. Генеральный прокурор Армин Мейстер в интервью TV3 прямо заявил, что лидер СЗК и бывший министр земледелия Арманд Краузе распространяет ложную информацию о своей роли в уголовном процессе.

По словам Мейстера, заявления Краузе о том, что он якобы мог сам выбирать время процессуальных действий с его участием, не соответствуют действительности.

Генпрокурор подчеркнул, что подобные решения принимают следователи и прокуратура, а фигурант дела не может заранее знать, когда, в каком статусе и для каких действий его привлекут к процессу.

Отдельно Мейстер прокомментировал слова Краузе о том, что тот сам пришел в KNAB. Глава прокуратуры напомнил, что расследование ведет именно прокуратура, а не Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), поэтому у политика, по его мнению, не было оснований обращаться туда.

В прокуратуре считают, что происходящее всё больше напоминает политическую кампанию накануне осенних выборов. Мейстер также заявил, что со стороны Краузе пока не ощущается заинтересованности в сотрудничестве со следствием.

Что ответил Краузе

Краузе заявил агентству ЛЕТА, что представители прокуратуры 14 мая этого года в Министерстве земледелия в присутствии сотрудников министерства сообщили ему о праве выбора — дать показания прокурору сразу или в другой день, получив повестку.

По словам Краузе, он решил сотрудничать и дать показания немедленно, причем сделал это без присутствия адвоката.

В связи с этим Краузе призвал Мейстера отозвать информацию, озвученную им в среду в интервью TV3. Одновременно Краузе заявил, что письменно обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать распространенную публично информацию.

Проверяют действия должностных лиц

Дело лесопромышленников стало одним из самых масштабных коррупционных расследований последних лет в Латвии. В рамках процесса проверяются действия должностных лиц Министерства земледелия и предприятия Latvijas Valsts meži (LVM / Латвийские государственные леса).

Следствие подозревает, что чиновники могли злоупотреблять служебным положением в интересах лесной отрасли, а отдельные представители LVM — не предотвратили ущерб государству примерно на 50 миллионов евро.

Что важно: на данный момент большинству фигурантов присвоен статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс, однако официальных подозреваемых или обвиняемых пока нет. Поэтому меры пресечения никому не применялись.

Среди фигурантов дела — бывшие и нынешние чиновники Министерства земледелия, руководство LVM, представители лесной отрасли и бизнеса.

Единственным человеком, которого фактически задерживали в рамках расследования, стал бывший госсекретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс. По версии прокуратуры, это было связано с противодействием следствию на активной стадии расследования.

Сам Краузе ранее утверждал, что его участие в процессе связано с заявлением, которое он сам подал в Генеральную прокуратуру. Также он подчеркивал, что ему было разъяснено — он не задержан.

На фоне приближающихся выборов дело лесопромышленников постепенно превращается не только в юридический, но и в политический конфликт. При этом расследование всё еще находится на ранней стадии, и окончательные выводы следствия пока не сделаны.