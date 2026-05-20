Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генпрокурор Латвии публично обвинил экс-министра во лжи. Что ответил Краузе 3 1230

Политика
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армин Мейстер и Арманд Краузе
ФОТО: LETA

Генеральный прокурор Латвии Армин Мейстер резко раскритиковал заявления бывшего министра земледелия Арманда Краузе по делу лесопромышленников. По словам главы прокуратуры, политик распространяет «откровенную ложь» и пытается превратить уголовный процесс в политическое шоу.

Конфликт вокруг громкого дела лесопромышленников в Латвии вышел в публичную плоскость. Генеральный прокурор Армин Мейстер в интервью TV3 прямо заявил, что лидер СЗК и бывший министр земледелия Арманд Краузе распространяет ложную информацию о своей роли в уголовном процессе.

По словам Мейстера, заявления Краузе о том, что он якобы мог сам выбирать время процессуальных действий с его участием, не соответствуют действительности.

Генпрокурор подчеркнул, что подобные решения принимают следователи и прокуратура, а фигурант дела не может заранее знать, когда, в каком статусе и для каких действий его привлекут к процессу.

Отдельно Мейстер прокомментировал слова Краузе о том, что тот сам пришел в KNAB. Глава прокуратуры напомнил, что расследование ведет именно прокуратура, а не Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), поэтому у политика, по его мнению, не было оснований обращаться туда.

В прокуратуре считают, что происходящее всё больше напоминает политическую кампанию накануне осенних выборов. Мейстер также заявил, что со стороны Краузе пока не ощущается заинтересованности в сотрудничестве со следствием.

Что ответил Краузе

Краузе заявил агентству ЛЕТА, что представители прокуратуры 14 мая этого года в Министерстве земледелия в присутствии сотрудников министерства сообщили ему о праве выбора — дать показания прокурору сразу или в другой день, получив повестку.

По словам Краузе, он решил сотрудничать и дать показания немедленно, причем сделал это без присутствия адвоката.

В связи с этим Краузе призвал Мейстера отозвать информацию, озвученную им в среду в интервью TV3. Одновременно Краузе заявил, что письменно обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать распространенную публично информацию.

Проверяют действия должностных лиц

Дело лесопромышленников стало одним из самых масштабных коррупционных расследований последних лет в Латвии. В рамках процесса проверяются действия должностных лиц Министерства земледелия и предприятия Latvijas Valsts meži (LVM / Латвийские государственные леса).

Следствие подозревает, что чиновники могли злоупотреблять служебным положением в интересах лесной отрасли, а отдельные представители LVM — не предотвратили ущерб государству примерно на 50 миллионов евро.

Что важно: на данный момент большинству фигурантов присвоен статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс, однако официальных подозреваемых или обвиняемых пока нет. Поэтому меры пресечения никому не применялись.

Среди фигурантов дела — бывшие и нынешние чиновники Министерства земледелия, руководство LVM, представители лесной отрасли и бизнеса.

Единственным человеком, которого фактически задерживали в рамках расследования, стал бывший госсекретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс. По версии прокуратуры, это было связано с противодействием следствию на активной стадии расследования.

Сам Краузе ранее утверждал, что его участие в процессе связано с заявлением, которое он сам подал в Генеральную прокуратуру. Также он подчеркивал, что ему было разъяснено — он не задержан.

На фоне приближающихся выборов дело лесопромышленников постепенно превращается не только в юридический, но и в политический конфликт. При этом расследование всё еще находится на ранней стадии, и окончательные выводы следствия пока не сделаны.

×
Читайте нас также:
#выборы #Латвия #коррупция #прокуратура #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Иммигрант, который доставляет еду
Изображение к статье: самолет airBaltic
Изображение к статье: Посольство РФ в Риге.
Изображение к статье: дрон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!
Изображение к статье: Германия надеется, что Китай подтолкнет Россию к завершению войны
В мире
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Lifenews
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео