Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к Уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов.

В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например контрабанда, совершаются путем перемещения товаров, веществ или других ценностей с помощью устройств, передвигающихся по воздуху. К таким устройствам относятся, например, аэростаты, дроны и метеорологические зонды.

Использование таких устройств создает угрозу:

• безопасности полетов воздушных судов и общественному порядку;

• здоровью, жизни и имуществу людей, а также среде;

• позволяет обходить механизмы пограничного и таможенного контроля;

• позволяет совершать преступления дистанционно, затрудняя их раскрытие.

Одновременно устройства, перемещающиеся в воздушном пространстве и запускаемые из враждебных Латвии государств, могут использоваться в гибридной войне для запугивания общества, создания угрозы физической безопасности, а также для увеличения нагрузки на госинституции и их дискредитации. Таким образом, преступления с использованием таких устройств существенно повышают степень опасности и общественной вредности деяний.

В Министерстве внутренних дел считают, что действующее регулирование Уголовного закона недостаточно отражает повышенную общественную опасность таких преступлений. Поэтому необходимо уточнить Уголовный закон, усилив уголовную ответственность в случаях, когда преступления совершаются с использованием устройств, передвигающихся по воздуху, таких как аэростаты, дроны и метеорологические зонды.

Чтобы предусмотренное законопроектом регулирование можно было применять в различных случаях и чтобы оно охватывало любые уже существующие воздушные устройства, а также устройства, которые могут быть созданы в будущем, в законопроект не включен исчерпывающий перечень таких устройств.

В Уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например совершение преступления с применением оружия, взрывчатых веществ или иным общеопасным способом.

Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство — совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве.

Также будет дополнена статья о контрабанде: уголовная ответственность будет ужесточена в случаях, когда контрабанда совершается с использованием устройства, передвигающегося по воздуху. То же самое будет относиться к незаконному ввозу в Латвию наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также радиоактивных и опасных веществ.

Изменения еще должны быть утверждены Сеймом.