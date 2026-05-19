Историк и политолог Карлис Даукштс считает, что Латвия пока не готова к быстрому реагированию на современные угрозы, включая дроны, пересекающие границу. По его мнению, после инцидентов в Латгале общество должно видеть не обещания на годы вперед, а готовность государства защищать страну уже сегодня.

На фоне дискуссий о безопасности стран Балтии и новых инцидентов с дронами в Латвии историк и политолог Карлис Даукштс заявил в интервью nra.lv, что НАТО и сама Латвия должны быть готовы к защите «не через три или пять лет, а прямо сейчас».

Поводом для обсуждения стали заявления разведслужб НАТО о том, что Россия потенциально может быть готова к конфронтации с альянсом в течение ближайших нескольких лет.

Однако генерал-майор вооруженных сил Швеции Юхан Пекари предупредил: концентрация на конкретных сроках создает ложное чувство безопасности. Даукштс согласился с этой оценкой.

«Ни один генеральный штаб великой державы не строит планы на три или четыре года вперед. Они начинают работать на выполнение немедленного приказа», — заявил он.

Особенно резко политолог высказался о реакции Латвии на дроны, пересекшие границу и упавшие в Резекне. По его мнению, государство продемонстрировало неподготовленность.

«Если с первого сантиметра дрон не реагирует на определенные сигналы, его нужно сбивать», — считает Даукштс.

Он заявил, что общество должно чувствовать: государство готово защищать суверенитет и границы страны немедленно, а не только обсуждать протоколы и процедуры.

«Главное — должна быть уверенность, что мы не позволяем чужакам залетать сюда», — сказал политолог.

Даукштс также рассказал о настроениях жителей Латгале после инцидентов с дронами. По его словам, часть людей воспринимает происходящее очень тревожно. Он привел пример знакомого из Резекне, который после падения дрона всю ночь провел с семьей в ванной комнате.

«Многие ехали в сторону Риги, и я знаю, что многие уезжают из так называемой прифронтовой полосы Латгале», — отметил Даукштс.

Политолог критически оценил и действия латвийских властей, заявив, что безопасность должна касаться всей страны, а не только приграничных районов.

При этом он подчеркнул важность вступления Швеции в НАТО и усиления роли Балтийского моря в системе обороны региона. По словам Даукштса, Швеция становится одним из ключевых элементов безопасности Балтии — в том числе из-за угроз инфраструктуре и подводным кабелям в Балтийском море.

Отдельно он прокомментировал ситуацию в России и реакцию общества на войну. Даукштс отметил, что, по его мнению, значительная часть россиян до сих пор не связывает последствия войны с действиями собственной страны.

«Главным вопросом россиян после удара по Москве был: “А нас за что?”» — сказал он.

На фоне продолжающейся войны в Украине и роста напряженности в регионе тема готовности НАТО и стран Балтии к возможным угрозам остается одной из ключевых в общественной дискуссии.

Даукштс считает, что главным сигналом безопасности для общества должны стать не прогнозы на годы вперед, а способность государства реагировать на угрозы немедленно.