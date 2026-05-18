«Я могу сказать четко и ясно, чтобы эту тему и закрыть — внутренние измерения показывают, что самая высокая поддержка именно основного электората «Нового Единства» у премьер-министра Эвики Силини. Сейчас мы стабильны на втором месте и сражаемся с «Латвией на первом месте» (LPV) и самая высокая оценка и личная оценка работы у тех избирателей, которые нас поддерживают, именно у Эвики Силини». Это фрагмент интервью председателя партии «Единство» и главы парламентской фракции «Новое Единство» Эдмунда Юревица, которое он дал газете «Диена» за пару недель до отставки Силини. Разумеется, тогда, две недели назад, все в «Новом Единстве» были уверены, что Силиня и на выборы пойдет в качестве действующего премьера, а значит очевидно, что «коней на переправе не меняют» и «Новое Единство» планировало до конца мая официально выдвинуть Эвику Силиню своим кандидатом в премьеры на выборах и, соответственно, лидером своего избирательного списка в Риге.

Однако, как мы знаем, уже в минувший четверг Силиня была вынуждены уйти в отставку и… в руководстве «Нового Единства» задумались, а не стоит ли поменять «локомотив»?

О том, что на капитанском мостике могут быть изменения, допустила сегодня и сама Силиня. В интервью Латвийскому радио она заявила, что еще не знает, будет ли кандидатом от «Нового Единства». «Разговор об этом в партии еще впереди», - сказала Силиня.

По слухам, в партии лихорадочно ищут альтернативу Силине. Вероятно, руководство «Нового Единства» закажет социологический опрос, дабы понять, как того или иного видного политика данной политической силы оценивают избиратели.

А если не Силиня, то кто? Из тех, кто на виду, следует упомянуть главу МИДа Байбу Браже и, возможно, главу парламентской фракции Эдмунда Юревица. Еще в «запасе» у «Нового Единства» глава самоуправления Цесиского края Янис Розенбергс. Поговаривают, что именно на него может сделать ставку часть руководства «Нового Единства». Розенбергс — опытный многолетний руководитель самоуправления, весьма харизматичный, понимающий и экономику, и, разумеется, систему госуправления. Смена лидера позволит «Новому Единству» сделать своего рода перезагрузку на выборах и остановить стремительное снижение популярности.