Индриксоне: самое разумное решение - включить в коалицию ОС, Нацобъединение, СЗК и «Новое Единство» 4 401

Дата публикации: 18.05.2026
Илзе Индриксоне

Самое разумное решение - включить в новую коалицию "Объединенный список" (ОС), Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Новое Единство", заявила представитель Нацобъединения Илзе Индриксоне в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

Она подчеркнула, что новой коалиции важно избежать идеологических противоречий между партнерами. Хотя Нацобъединение согласилось бы с тем, чтобы будущее правительство поддерживали "Прогрессивные", их участие в коалиции партия не поддержит.

Индриксоне напомнила, что возглавляемые "Прогрессивными" Министерство сообщения и Министерство обороны часто подвергались критике, из чего следует сделать выводы.

В то же время представитель СЗК Виктор Валайнис считает, что переговоры о формировании коалиции должны быть как можно более широкими, с распределением ответственности между всеми партнерами. Однако то, удастся ли кандидату в премьер-министры Андрису Кулбергсу (ОС) сформировать правительство, в большой степени зависит от "Нового Единства" как крупнейшей фракции Сейма.

#выборы #партии #коалиция #нацобъединение #новое единство #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
