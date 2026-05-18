Участь оппозиции в Сейме обычно незавидная: меняются парламентские созывы, но «правило» остается – не менее 80 процентов оппозиционных законопроектов отбрасываются сразу. То есть коалиционные депутаты даже не соглашаются начать дискуссии по этим законопроектам – в комиссиях парламента.

Отложить в дальний ящик

Но даже если случается приятная для оппозиции неожиданность и законопроект поддерживается в нулевом чтении (передача в комиссию), это еще не дает никаких гарантий принятия в окончательном чтении.

Более того, нет даже гарантий, что комиссия его вообще будет рассматривать! Дело в том, что повестку дня, то есть какие законопроекты рассматривать в первом чтении, единолично определяет председатель комиссии. А поскольку большинство комиссий возглавляют представители правящей коалиции, то они могут «неправильные» законопроекты мариновать месяцами, а иногда и годами.

В Сейме каждого созыва образуется своего рода «братская могила» законопроектов, которые так в течении этого созыва даже не были рассмотрены в 1-м чтении, хотя депутаты на пленарном заседании поддержали рассмотрение этих законопроектов по существу.

Половой вопрос: два или больше?

Нынешний Сейм не исключение. Так, скоро исполнится год, как своего рассмотрения ждет поправка к Конституции, подготовленная фракцией «Латвия на первом месте».

Поправка гласит, что государство признает только два пола – мужской и женский. Данное дополнение в Сатверсме было поддержано в нулевом чтении благодаря тому, что за него, наряду с оппозицией, проголосовали входящие в правящую коалицию «зеленые крестьяне». Но рискнем предположить, что поправку так и похоронят в нынешнем Сейме, поскольку парламенту осталось работать в общей сложности менее 4 месяцев.

Еще в 2024-м году парламент поддержал рассмотрение инициативы тогдашней фракции «Стабильности!» о социальных гарантиях в случае оформления отпуска по уходу за ребенком родителям, которые являлись самозанятыми. Но в повестку дня заседания комиссии этот законопроект за почти два года так и не попал.

Забавно, но на дальней полке бюджетной комиссии пылится законопроект, который в декабре 2022-го года подали, еще будучи тогда в оппозиции, «зеленые крестьяне». Они предлагали, как и во времена ковида, не взимать авансовые налоговые платежи с лиц, которые занимаются хозяйственной деятельностью.

Уже начала покрываться плесенью инициатива Нацобъединения о скидках на налог на недвижимость для малоимущих и многодетных семей.

Без деклараций и провокаций

Зачастую, председатели комиссий не хотят рассматривать законопроекты или разного рода проекты деклараций, от которых или пахнет популизмом, или они носят явно предвыборный характер.

К примеру, год назад, за пару недель до муниципальных выборов, Нацобъединение вышло с проектом Декларации, которая фактически призывает запретить использование русского языка в общественных местах. Понятно, что комиссия Сейма по образованию, науке и культуре и дальше не будет спешить с рассмотрением этой провокационной инициативы.

В этом году Сейм согласился рассматривать законопроект «Латвии на первом месте» о возрождении Фонда автодорог. Суть инициативы в том, чтобы средства, полученные государством в качестве налога на эксплуатацию транспортного средства (дорожный налог), преимущественно шли на ремонты и строительство дорог, а не просто зачислялись в казну и использовались на другие нужды. Но не факт, что и этот законопроект включат в повестку дня профильной комиссии.

Примечательно, что депутаты буквально на последнем пленарном заседании согласились направить в комиссию два схожих законопроекта – от Нацобъединения и «Латвия на первом месте», – об автоматическом наследовании накоплений во втором пенсионном уровне. При этом велика вероятность, что до обсуждения в комиссии дело может и не дойти...

Конъюнктура изменилась

Справедливости ради заметим, что иногда в комиссиях парламента затягивается и рассмотрение инициатив от правящей коалиции – но обычно это происходит в случае, если политическая конъюнктура меняется и правящим уже самим невыгодно этот законопроект принимать. Или же внутри коалиции по конкретному законопроекту случается раскол.

Свежий пример – похоже, затянется рассмотрение законопроекта о платеже солидарности торговцев топливом. Законопроект был разработан министерством экономики, которое контролируют «зеленые крестьяне», однако партнеры по коалиции не очень хотят поддерживать этот спорный законопроект...

Интересно, что в Сейме застряла даже президентская законодательная инициатива и это явный прецедент! До сих пор все предложения Ринкевича парламент беспрекословно одобрял, причем соответствующий закон принимался весьма быстро. Но вот с принятием предложения президента о либерализации процедуры запуска референдума депутаты не спешат. Правящие не хотят облегчать избирателям путь к проведению референдума...

Правила и исключения

Итак, можно сделать вывод, что если у парламента, как сейчас, принято говорить, есть политическая воля, то закон может быть принят... даже за один день и даже за считанные часы! Если же такая политическая воля отсутствует, то законопроект может ждать своего рассмотрения годами и в итоге так и не дождаться.

Хотя иногда бывают и исключения – так своего часа дождался-таки новый законопроект об иммиграции, который был подготовлен МВД еще... в начале 2022-го года и передан в Сейм прошлого созыва. Предыдущий парламент успел его одобрить лишь концептуально.

Новый Сейм перенял его для дальнейшей работы соответственно в ноябре 2022-го и... лишь в конце прошлого года парламент начал его рассматривать во втором чтении. Не удивительно, что к этому уже изрядно устаревшему законопроекту на этапе третьего чтения было подано 177 поправок! Как ожидается, до конца этого месяца закон – через 4 года после его написания, – наконец, будет принят!