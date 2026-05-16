Сегодняшнее решение президента поручить формирование правительства Андрису Кулбергсу прокомментировал в социальной сети X политолог Юргис Лиепниекс.

"Интересное решение. Я настроен скептически. Мне также кажется забавным, что СЗК и Нацобъединение поддерживают это. Но вот большая победа Объединенного списка и прекрасный подарок им от президента перед выборами. Но еще надо суметь этим подарком воспользоваться", - подчеркнул эксперт. Иными словами, Кулбергсу еще надо суметь создать правительство.

В свою очередь, экс-депутат Сейма Янис Иесалниекс считает, что "из всех номинированных на данный момент кандидатов в премьеры Кулбергс все-таки самый мощный и, возможно, самый амбициозный. Это имеет большое значение. Президент понимает, какого рода кандидата общество ожидает в этой ситуации."