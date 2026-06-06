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Латвия выделит ещё 7 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины 5 700

Политика
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поле боя и стратегическая карта Европы

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Правительство Латвии готовится одобрить очередной взнос на закупку американского военного оборудования для Украины. После нового перечисления общий объём латвийской поддержки в рамках международной инициативы PURL превысит 24 миллиона евро.

Правительство в ближайшее время рассмотрит предложение разрешить Министерству обороны перечислить ещё 7 миллионов евро на закупку произведённого в США военного оборудования для Украины. Средства будут выделены в рамках международного механизма PURL, который был создан для того, чтобы союзники и партнёры могли приобретать американское вооружение и передавать его украинской стороне.

Новая схема помощи появилась после договорённости, достигнутой между генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом летом 2025 года. Согласно этому механизму, европейские страны и Канада берут на себя финансирование закупок американской военной продукции для Украины.

В Министерстве обороны подчёркивают, что поставки вооружений из США играют важную роль для украинской армии. По данным украинской стороны, около 75% её военных потребностей связаны именно с американскими системами вооружений, особенно средствами противовоздушной обороны.

Латвия уже участвует в этой программе. В течение 2025 года страна внесла в инициативу PURL 7,2 миллиона евро. Ещё десять миллионов евро правительство решило выделить в феврале этого года.

Что важно знать: если новое решение будет одобрено, общий объём латвийских взносов в рамках PURL достигнет 24,2 миллиона евро. Таким образом, Латвия продолжит наращивать участие в одном из ключевых международных механизмов поддержки Украины.

Инициатива PURL стала частью новой модели помощи, при которой союзники финансируют закупку американского вооружения вместо прямых поставок со стороны США. Такой подход призван ускорить обеспечение Украины необходимой техникой и вооружением.

В Министерстве обороны считают, что этот механизм позволяет более оперативно удовлетворять потребности украинских вооружённых сил в условиях продолжающейся войны.

На 2026 год общий объём финансирования, необходимый для реализации инициативы PURL, оценивается в 15 миллиардов долларов США. Латвия остаётся среди стран, участвующих в формировании этого фонда поддержки.

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#НАТО #США #Украина #Латвия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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