Иран выпустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна, сообщили американские военные. По данным США, большинство целей были перехвачены, а сообщений о пострадавших американских военнослужащих не поступало.

Ситуация в Персидском заливе продолжает обостряться. В субботу Иран выпустил семь баллистических ракет по территории Кувейта и Бахрейна, сообщили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

По данным американской стороны, шесть ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Ещё одна ракета не достигла намеченной цели.

В CENTCOM подчеркнули, что в результате атаки американский персонал не пострадал. Также командование опровергло заявления Ирана о якобы нанесённом ущербе штабу 5-го флота США в Бахрейне.

После запуска ракет вооружённые силы Кувейта сообщили о работе систем противовоздушной обороны по перехвату ракет и беспилотников. В Бахрейне власти объявили воздушную тревогу и включили предупредительные сирены.

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции Ирана. В Тегеране заявили, что целью удара были «вражеские базы» в регионе.

Инцидент произошёл всего через несколько часов после другого эпизода противостояния. Ранее в тот же день CENTCOM сообщил о перехвате четырёх иранских беспилотников, направлявшихся в район Ормузского пролива.

Что важно понимать: Кувейт и Бахрейн являются ключевыми союзниками США в регионе и принимают на своей территории американские военные объекты. Любые удары в их направлении автоматически повышают риск дальнейшей эскалации конфликта.

После уничтожения беспилотников американские военные нанесли удар по иранским радиолокационным станциям наблюдения на побережье. Таким образом, обмен военными действиями между сторонами продолжается уже не только в воздухе, но и по объектам инфраструктуры.

Пока сообщений о жертвах или серьёзных разрушениях в Кувейте и Бахрейне не поступало. Однако новый ракетный удар свидетельствует о продолжающемся расширении географии противостояния в регионе.