По словам генерального продюсера Фёдора Бондарчука, «сюжет бьет точно в нерв времени, сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть. Авторы "Палева" показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом! Очень рад, что мы с коллегами можем, наконец, рассказать о старте съемок этого проекта».

Зрителей ожидает история о мире люксовых подделок, где за фасадом роскоши скрываются ложь, страх, одиночество и постоянные попытки казаться кем-то другим. Это рассказ о людях, которые годами строят «идеальную жизнь», не замечая, что сами давно живут внутри подделки. Главная героиня сериала — Ксения — жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть «своей» среди рублевских жен, но после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной «пали».

«С одной стороны — это история про поддельные сумки, с другой, что гораздо важнее — о том, как мы себя оцениваем. О людях, которые стоят ровно столько, сколько на них надето. И о людях, которых не портит дешевая одежда. У нас очень крутой каст. В главных ролях — Паулина Андреева и Иван Янковский, а на втором плане — потрясающие артисты, которым есть, что играть. Сейчас мы ловим каждый кадр с площадки, и это уже выглядит мощно и увлекательно», — рассказал продюсер Андрей Золотарев.

«Просто высказаться, что "потребление — плохо" — скучно и банально. Для меня этот фильм — не только о подпольном бизнесе. Мы задаем вопрос: что в этой жизни остается настоящим? Сейчас граница между копией и оригиналом размыта. Я недавно узнал, что один из моих любимых треков собран из кусков других музыкальных произведений. Это такой "Франкенштейн", сшитый из чужих переработанных обрезков, измененных до неузнаваемости. Стал ли трек вторичен от этого? Нет. Я как любил его, так и люблю», — говорит режиссер Илья Аксёнов.