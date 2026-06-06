В Германии Кельнский католический собор объявил, что с 1 июля с туристов будут взимать плату в размере 12 евро за посещение одной из самых известных достопримечательностей страны.

Этот знаменитый готический собор, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впервые объявил о своих планах ввести плату за вход в марте.

Таким образом, собор в Кельне станет одной из немногих немецких достопримечательностей, взимающих плату за посещение.

Объявленная в среду сумма немного превышает предельный уровень в 10 евро, предложенный в марте архитектором Барбарой Шок-Вернер, возглавляющей Центральный союз по строительству соборов (ZDV).

Представители церкви заявили на пресс-конференции, что входной билет необходим для покрытия расходов на содержание, охрану и повседневное функционирование этого исторического памятника.

Расходы на содержание здания оцениваются в 16 миллионов евро в год – примерно 44 тысячи евро в день.

"Собор стоит денег; собору нужно много денег. Конечно, входной взнос в размере 12 евро является поэтому более чем желательным", – сказал администратор собора Клеменс ван де Вен

Настоятель Гвидо Ассманн отметил, что церковь "внимательно следила за публичной дискуссией последних недель" относительно введения входных взносов.

"Наряду с критическими голосами к нам поступило также немало отзывов с пониманием, которые дали понять: многие люди осознают, что содержание и обслуживание собора требует надежного и устойчивого финансирования", – сказал Ассманн.

Напомним, с 1 февраля в итальянской столице Риме с туристов начали взимать плату за доступ к знаменитому фонтану Треви, который ежедневно привлекает огромные толпы.