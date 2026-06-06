В 2025 году каждый пятый задержанный на Украине по делам о сотрудничестве с Россией оказался несовершеннолетним. По данным украинских спецслужб, подростков всё чаще вовлекают в разведывательную и диверсионную деятельность через соцсети, мессенджеры и онлайн-игры.

Несовершеннолетние всё чаще оказываются фигурантами дел о сотрудничестве с Россией на Украине. По данным украинских спецслужб, в прошлом году подростки составили 21% всех задержанных по таким обвинениям.

Как сообщает Financial Times, вербовка молодых людей происходит преимущественно через популярные интернет-платформы, включая Telegram, TikTok, Discord, Facebook и онлайн-игры. В качестве вознаграждения за выполнение заданий чаще всего предлагается криптовалюта.

По информации украинских спецслужб, первоначально подросткам поручают относительно простые действия — сбор информации, расклейку листовок или поджоги. Однако со временем задания становятся более серьёзными и могут включать наблюдение за военными объектами, передачу координат или участие в диверсионной деятельности.

Издание приводит пример двух групп подростков в возрасте 15–16 лет, задержанных в Харьковской области. По версии следствия, они фотографировали позиции украинской противовоздушной обороны, получив задания через интернет под видом участия в игровом «квесте». Позднее эти данные якобы использовались для нанесения ударов по городу.

По словам представителей украинских спецслужб, самому младшему ребёнку, которого пытались вовлечь в подобную деятельность, было всего 11 лет.

Что важно понимать: речь идёт не только об Украине. По данным FT, европейские спецслужбы всё чаще фиксируют попытки вовлечения подростков в разведывательную, диверсионную или иную противоправную деятельность через цифровые платформы.

Издание отмечает, что аналогичная тенденция наблюдается уже не только на Украине, но и в ряде стран Европейского союза. В частности, о подобных рисках сообщают правоохранительные органы Польши, стран Балтии, Нидерландов и Великобритании.

Европол также рассматривает вовлечение подростков в подобные операции как одну из новых угроз безопасности. Особую обеспокоенность вызывает то, что вербовщики используют привычную для молодёжи цифровую среду — социальные сети, мессенджеры и игровые платформы.

На этом фоне в Европе продолжаются дискуссии о противодействии иностранным операциям влияния и усилении мер безопасности. В Германии, Ирландии и других странах политики и представители спецслужб всё чаще поднимают вопросы, связанные с деятельностью иностранных разведок и возможным использованием криминальных структур для достижения политических целей.

Публикация Financial Times свидетельствует о том, что проблема вовлечения несовершеннолетних в подобную деятельность перестаёт быть локальным явлением и всё чаще рассматривается как общеевропейский вызов.