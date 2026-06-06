На днях Елене Исинбаевой исполнилось 44 года. Бывшая легкоатлетка ведет закрытый образ жизни в Испании, почти не дает интервью и редко появляется в России. Основное внимание она уделяет семье и воспитанию детей.

Елена Исинбаева — одна из величайших прыгуний с шестом: двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, а также чемпионка Европы. Она установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, завершив спортивную карьеру в 2016 году.

«Конечно, все мы, спортсмены — эгоисты. И я — жуткая эгоистка по отношению к каждому своему мировому рекорду. Очень жаль, что я не смогла прыгнуть 5,15 м, к которым так стремилась и которые надеялась взять в Рио. 5,06, конечно, не такая космическая высота, как мне хотелось бы. Если бы это была 5,15, в ближайшие сто лет точно бы этот рекорд никто не побил», — откровенничала чемпионка в 2017 году.

Елена с 2014 года замужем за копьеметателем Никитой Петиновым, который младше спортсменки на 8 лет. Они познакомились в интернете, оба родом из Волгограда. Супруги воспитывают двух детей: одиннадцатилетнюю Еву и семилетнего Добрыню. В 2021 году Елена Исинбаева с семьей переехала на остров Тенерифе на Канарах. Ева занимается теннисом и участвует в турнирах в Испании в своей возрастной категории.

Исинбаева отмечала, что материнство изменило ее взгляды и приоритеты, сделав семью главным в ее жизни. «К воспитанию детей мы с супругом относимся очень серьезно! Это наше будущее, наш тыл, опора и поддержка», — делилась бывшая легкоатлетка. После завершения спортивной карьеры Елена возглавляла свой благотворительный фонд, входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета, участвовала в рекламных проектах и была в жюри телевизионного шоу «Ледниковый период».

В 2021-м Исинбаева поступила в Школу бизнеса и международных компетенций МГИМО на программу «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование и коммуникации». Этот проект был нацелен на подготовку руководящего состава российских спортивных федераций. Также бывшая прыгунья с шестом официально зарегистрировала товарный знак под своим именем. Бренд ISINBAEVA включал в себя одежду и спортивные товары, например, шесты для прыжков с шестом.

Исинбаева говорила, что у нее есть две пословицы, которые помогают ей жить: «Все, что отдал — твое. Все, что скрыл и закопал в землю — давно сгнило». Это очень серьезные слова. Чем больше мы отдаем, тем дольше то, что мы отдали, живет. То, что накопили или потратили на себя — ну никакого кайфа нет. Второй мой девиз: «Сделали добро — помни. Сделала добро — забудь». Поэтому про свои добрые дела я забываю. А всех, кто мне делал добро, помню по сей день, чего и вам желаю».