На Международной космической станции произошла нештатная ситуация: из-за увеличения утечки воздуха NASA перевела часть экипажа в режим готовности к возможной эвакуации. Спустя два часа распоряжение было отменено, однако разногласия между NASA и «Роскосмосом» по поводу ремонта станции сохраняются.

NASA в пятницу временно перевела часть экипажа Международной космической станции в режим укрытия после того, как скорость утечки воздуха в российском модуле станции неожиданно увеличилась.

Пятеро астронавтов получили указание перейти в пристыкованный к станции корабль Crew Dragon компании SpaceX и подготовиться к возможной эвакуации. Такое распоряжение было отдано после того, как специалисты зафиксировали ухудшение ситуации с утечкой воздуха в российском служебном модуле «Звезда».

Примерно через два часа тревожный режим был отменён. NASA разрешило астронавтам вернуться к обычной работе, пока американские и российские специалисты продолжили анализировать данные и обсуждать дальнейшие действия.

По данным источника в NASA, объём утечки воздуха в пятницу увеличился примерно вдвое по сравнению с обычным уровнем. Хотя абсолютные значения остаются относительно небольшими, сам рост вызвал обеспокоенность у руководителей миссии.

Особенностью ситуации стало то, что причиной тревоги оказалась не только сама утечка, но и предложенный способ её устранения. Российские космонавты планировали использовать инструменты для доступа к предполагаемому месту повреждения, однако в NASA сочли такой подход рискованным.

В «Роскосмосе» сообщили, что были обнаружены две утечки воздуха. Одну из них удалось устранить достаточно быстро, а работы по второй продолжались. Российская сторона подчёркивает, что угрозы для экипажа и основных систем станции нет.

Проблемы с герметичностью модуля «Звезда» обсуждаются между NASA и «Роскосмосом» уже несколько месяцев. Специалисты двух агентств по-разному оценивают причины возникновения трещин и методы их устранения.

Подобные ситуации на МКС происходят крайне редко. Обычно режим готовности к эвакуации вводится при риске столкновения станции с космическим мусором или при изменении параметров герметичности. При этом за всю историю эксплуатации станции полной эвакуации экипажа ни разу не потребовалось.

Инцидент произошёл на фоне обсуждения будущего МКС. В Конгрессе США рассматривается законопроект о продлении работы станции до 2032 года. Его сторонники считают, что дополнительное время необходимо для подготовки новых коммерческих орбитальных станций и сохранения позиций США в космосе на фоне растущей активности Китая.

Ситуация с утечкой воздуха ещё раз напомнила, что даже спустя десятилетия эксплуатации МКС остаётся сложным техническим объектом, требующим постоянного контроля и обслуживания.