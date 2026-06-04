Международная группа исследователей получила одно из самых убедительных подтверждений известной эволюционной теории, согласно которой гены, полезные в молодости, могут вредить организму в старости. Оказалось, что ген vgll3 помогает быстрее расти и раньше обзаводиться потомством, но одновременно сокращает продолжительность жизни и ускоряет старение.

Главная задача эволюции заключается не в том, чтобы обеспечить организму долгую жизнь, а в том, чтобы повысить его шансы на успешное размножение. Именно поэтому в процессе естественного отбора закреплялись генетические механизмы, которые помогают быстрее достичь половой зрелости и оставить потомство, даже если позже они приводят к ухудшению здоровья.

До недавнего времени ученым не хватало прямых молекулярных доказательств того, как именно работает этот эволюционный компромисс. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, позволило проследить этот процесс на практике.

Ген, который ускоряет жизнь

Авторы работы изучили ген vgll3 и выяснили, что он действует как своеобразный биологический переключатель скорости развития организма.

На ранних этапах жизни высокая активность этого гена обеспечивает серьезные преимущества: ускоряет рост, стимулирует обмен веществ и способствует более раннему половому созреванию. В результате такие особи начинают размножаться раньше своих сородичей и получают преимущество в борьбе за передачу генов следующему поколению.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые из Hebrew University of Jerusalem совместно с британскими коллегами исследовали естественные варианты гена vgll3 у разных популяций рыб.

Идеальная модель для изучения старения

В качестве модели исследователи выбрали Nothobranchius furzeri — небольшую рыбу с крайне коротким жизненным циклом. Благодаря этому ученые смогли проследить весь жизненный путь животных от рождения до старости.

Результаты оказались весьма показательными. Рыбы с «быстрой» версией гена развивались заметно быстрее и раньше начинали размножаться. Однако за это преимущество им приходилось платить сокращением продолжительности жизни и более быстрым старением тканей.

Почему возникает такая плата

Изучив клеточные механизмы, биологи обнаружили, что vgll3 регулирует важнейшие сигнальные пути внутри клеток.

Запуская программы ускоренного роста и созревания в молодом возрасте, этот ген постепенно истощает ресурсы организма. Со временем снижается способность тканей к восстановлению, увеличивается риск возрастных заболеваний и ускоряется общий процесс старения.

По словам авторов исследования, полученные результаты помогают понять, почему эволюция так и не избавила живые организмы от старения и многих возрастных болезней.

Что это значит для человека

Особый интерес вызывает тот факт, что ген vgll3 присутствует и у человека. Ранее ученые уже связывали его с возрастом наступления полового созревания.

Новые данные позволяют по-новому взглянуть на механизмы старения и развития возрастных заболеваний. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этого гена поможет лучше понять природу рака и найти новые способы воздействия на опухолевые клетки, которые используют древние эволюционные программы ускоренного роста.

Исследование подтвердило одну из ключевых идей эволюционной биологии: преимущества, которые помогают организму успешно размножаться в молодости, могут иметь высокую цену в зрелом возрасте. Ген vgll3 оказался наглядным примером такого компромисса — он ускоряет развитие и повышает репродуктивный успех, но одновременно способствует более быстрому старению. Полученные результаты могут стать важным шагом к пониманию причин возрастных заболеваний и поиску новых подходов к продлению здоровой жизни.