Ученые разработали универсальную вакцину с помощью искусственного интеллекта, которая способна остановить будущие пандемии и защитить от мутаций.

Ученые представили новую универсальную вакцину, которая может изменить подход к борьбе с будущими пандемиями. В ее разработке впервые активно использовался искусственный интеллект, который помог выявить наиболее устойчивые элементы коронавирусов. Исследователи рассчитывают, что такой препарат сможет защищать не только от существующих вирусов, но и от тех, которые еще не появились.

Исследователи кардинально изменили подход к созданию вакцин, доверив искусственному интеллекту анализ генетических данных тысяч различных штаммов коронавирусов. С помощью методов машинного обучения удалось выявить наиболее стабильные участки вирусов — фрагменты, которые практически не меняются в процессе мутаций. Именно на них теперь направлено действие иммунной системы после вакцинации.

Ученые из Кембриджского университета и биотехнологической компании DIOSynVax разработали препарат под названием Sarbeco. Вакцина объединяет ключевые признаки всего семейства коронавирусов, благодаря чему организм получает возможность распознавать не только уже известные вирусы, но и потенциально те, которые еще не существуют в природе.

Профессор Джонатан Гини из лаборатории вирусных зоонозов объяснил логику разработки:

«Пандемия Covid научила нас, как быстро мы можем создавать вакцины, но мы все еще используем старую парадигму. Речь идет о создании одной вакцины, которая поразит всех, в зависимости от их отношений».

Результаты первых клинических испытаний на людях

Эффективность нового подхода уже начали проверять на практике. В первой фазе клинических испытаний приняли участие 49 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Исследование проводилось в Кембридже и Саутгемптоне.

Полученные результаты подтвердили безопасность препарата. Более того, вакцина продемонстрировала способность формировать иммунный ответ не только против SARS-CoV-2, но и против ряда коронавирусов летучих мышей.

По мнению ученых, это особенно важно для предотвращения новых вспышек заболеваний, которые могут передаваться от животных человеку.

Следующий этап исследований будет значительно масштабнее. Во второй фазе планируется участие более 200 добровольцев, что позволит получить дополнительные данные об эффективности и надежности защиты.

Вакцинация без иглы: как работает новая технология

Разработчики предлагают не только новый тип вакцины, но и инновационный способ ее введения.

Вместо традиционных шприцев используется микрофлюидная струя — сверхтонкий поток жидкости под очень высоким давлением. Такая струя проникает через поверхность кожи и доставляет препарат непосредственно в клетки всего за доли секунды.

По словам специалистов, этот метод обладает рядом преимуществ:

отсутствие боли и дискомфорта, связанных с уколами;

быстрое проникновение ДНК-вакцины в клетки;

снижение риска повреждения тканей;

более удобная массовая вакцинация.

Конец реактивной медицине

Сегодня медицина в значительной степени действует по принципу реагирования на уже возникшую угрозу: вакцины начинают разрабатывать после появления и распространения нового вируса.

Профессор Сол Фауст из Университета Саутгемптона считает такой подход недостаточно эффективным.

«Такие вирусы, как грипп, коронавирусы и группа вирусов Эбола, постоянно развиваются, и к моменту внедрения вакцин они могут быть плохо подобраны — нынешняя "реактивная" система вакцинации с трудом успевает за изменениями», — говорит Фауст.

По его мнению, универсальные вакцины нового поколения способны дать человечеству стратегическое преимущество перед быстро меняющимися патогенами.

Новая технология рассчитана не только на защиту от множества существующих вариантов вирусов одновременно, но и от родственных патогенов, которые пока не появились или еще не начали распространяться среди людей.

«Если мы сможем разработать и клинически усовершенствовать этот новый класс вакцин до начала вспышки вируса, можно будет спасти миллионы жизней, избежать локдаунов и сохранить экономику», — подчеркнул профессор.

Исследователи считают, что подобный подход может стать важным шагом к предотвращению будущих пандемий и позволит перейти от постоянной борьбы с последствиями к их предупреждению еще до появления глобальной угрозы.

Создание универсальной вакцины Sarbeco показывает, как искусственный интеллект начинает менять современную медицину. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность препарата, человечество может получить инструмент для защиты не только от нынешних коронавирусов, но и от потенциальных вирусов будущего, что станет одним из самых значимых достижений в области профилактики инфекционных заболеваний за последние десятилетия.