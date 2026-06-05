Президент США Дональд Трамп положительно высказался о перспективе личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. По его мнению, прямые переговоры между лидерами могли бы способствовать завершению войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает полезной и необходимой возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина для обсуждения путей прекращения войны в Украине. Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в четверг, 4 июня.

«Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это», — заявил Трамп.

По словам президента США, Вашингтон уже сделал многое для того, чтобы приблизить возможность подобных переговоров.

Трамп напомнил о помощи Украине

Во время беседы с журналистами американский лидер также затронул тему поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что без американской военной помощи и поставленного оборудования Украина, по его мнению, не смогла бы долго противостоять российскому вторжению.

«Украина не продержалась бы и один-два дня» без предоставленного США оборудования и усилий американской армии, отметил глава Белого дома.

Зеленский предложил Путину личную встречу

Заявление Трампа прозвучало на фоне недавнего обращения президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру.

В открытом письме Зеленский предложил Путину определить дату личной встречи для обсуждения возможностей завершения войны. Украинский президент также призвал Кремль не затягивать конфликт на последующие годы и не переносить его на 2027-й и 2028-й годы.

Пока российская сторона публично не сообщала о готовности к подобной встрече и не называла возможные сроки проведения переговоров на высшем уровне.

Высказывания Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон продолжает поддерживать идею прямого диалога между руководителями Украины и России. Однако перспективы такой встречи остаются неопределенными, поскольку для ее проведения необходимо согласие обеих сторон и наличие конкретной повестки для обсуждения возможного урегулирования конфликта.