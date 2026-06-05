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НАТО готовится к военному противостоянию с Москвой в Медвежьем проходе 0 424

В мире
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российский ледокол "Арктика".

Самой горячей точкой могут стать ледяные просторы Заполярья.

Стратегическая узость в Северном Ледовитом океане рискует стать новой горячей точкой глобального противостояния, пишет Independent. Великобритания опасается, что если Россия установит контроль над Медвежьим коридором, ее Северный флот получит свободный выход в Атлантику.

Торе Сандвик в интервью газете The Times выразил обеспокоенность по поводу того, что Россия может попытаться нарастить свое присутствие в Медвежьем коридоре, как называют морской проход шириной 400 миль между материковой частью Норвегии и архипелагом Шпицберген. Это даст Москве возможность для выхода в Атлантику.

На долю мощного Северного флота приходится примерно две трети всех ядерных ударных средств ВМФ. Он многое выиграл от крупных инвестиций и в настоящее время расширяет зону своих действий вокруг натовских вод на севере.

"Для Британии это вопрос обороны страны, — предупредил Сандвик. — Если Путин установит свой контроль над северной частью Скандинавии, если он сможет контролировать Медвежий коридор, это будет прямая угроза Соединенному Королевству".

Сандвик добавил: "Мы видим, какие системы вооружений разрабатывает Россия, и нам известно, что если она сумеет взять под свой контроль Медвежий проход, то у нее появится возможность применять гиперзвуковые ракеты против НАТО ... против Лондона, против Норвегии, против Дании".

По словам министра, эта узость, позволяющая кораблям проходить из Баренцева в Норвежское море, имеет такое же стратегическое значение, как и находящийся западнее Фареро-Исландский рубеж, отделяющий Норвежское море от Атлантики. Норвегия обладает полным суверенитетом над Шпицбергеном, и это дает ей возможность оказывать влияние на Медвежий проход. Но она не имеет права укреплять эту территорию в военном отношении и создавать там военно-морские базы по условиям подписанного в 1920 году Шпицбергенского трактата. В связи с этим у нее нет постоянного военного присутствия на архипелаге.

Заместитель директора французского аналитического центра FRS Брюно Тертре недавно написал, что "прямые и открытые военные действия России против Шпицбергена маловероятны, однако усиление гибридной войны против архипелага возможно и даже вероятно".

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре сказал, что Осло начнет переговоры о развитии сотрудничества, связанного с деятельностью французов в сфере ядерного сдерживания, поскольку Европу все больше беспокоит нежелание США обеспечивать безопасность этого региона.

Недавно Стёре отправился в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном и для подписания нового военного соглашения с Францией, которое предусматривает подключение Норвегии к выдвинутой Парижем инициативе по ядерному оружию.

"Мы делаем это в свете ситуации в сфере безопасности в Европе, глядя на масштабное перевооружение России, которое охватывает и ядерные вооружения, и на то, как она ведет полномасштабную военную операцию против европейской страны", — заявил Стёре норвежскому агентству новостей NTB.

У России самый большой в мире ядерный арсенал, насчитывающий около 4 400 развернутых и хранящихся на складах боезарядов, в то время как у США 3 700 таких боезарядов, о чем сообщает Федерация американских ученых.

В прошлом месяце Москва провела самые крупные за несколько лет ядерные учения, в которых приняли участие 64 тысячи человек. Это было сделано в целях повышения готовности войск "к подготовке и применению ядерного оружия в случае агрессии".

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#НАТО #война #ядерное оружие #безопасность #Россия #политика
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