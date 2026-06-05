Если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, он может приехать в Москву, заявил в четверг вечером пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

«Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал Песков журналистам на Петербургском экономическом форуме, отвечая на вопросы об опубликованном в четверг вечером открытом письме Зеленского Путину, в котором он предлагает встретиться.

Как сообщал Bb.lv, в письме, однако, Зеленский указал, что встречу следует провести в какой-либо третьей стране, а не в Украине или России.

Песков также сказал, что в Кремле ознакомились с письмом Зеленского, которое было опубликовано в тот момент, когда Путин участвовал в мероприятии, однако содержание письма будет доведено до сведения Путина.

Как уже сообщалось, в четверг в открытом письме Путину Зеленский предложил встретиться лично, чтобы обсудить прекращение войны, и заявил, что Украина готова к прямым переговорам лидеров двух стран.

Во время общения с руководителями международных информагентств на полях Петербургского экономического форумаПутин заявил, что намерения России “заключить соглашение” и одновременно стремление контролировать весь Донбасс не противоречат друг другу.

Он также подчеркнул, что Россию в контексте войны в Украине интересует реальная ситуация на фронте, а не внешние оценки или заявления отдельных политиков имея в виду госсекретаря США Марко Рубио. По словам хозяина Кремля, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях.

“Нет места, где не было бы наступления вооруженных сил России в СВО”, – подчеркнул Путин.

Также диктатор заявил, что Россия полностью контролирует территорию так называемой “ЛНР” и более 85% “ДНР”. Он утверждает, что под контролем России якобы сейчас находится около 80% Запорожской области.

Вместе с тем он затронул тему численности украинской армии, заявив, что в ВСУ “катастрофически не хватает личного состава”. По его словам, численность украинского войска в последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери якобы составляют 40 тысяч.

Заметим, что недавно Рубио заявлял, что потери российской стороны превышают количество раненых.

Кроме того, российский лидер сообщил якобы о росте случаев дезертирства в Украине, назвав это одной из главных проблем ВСУ.