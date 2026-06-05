Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Рижском аэропорту думают, как выкрутиться, если у ariBaltic будут проблемы 4 465

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2026
LETA
Изображение к статье: Рижский аэропорт

Рижский аэропорт в этом году планирует обслужить 7,1-7,2 миллиона пассажиров, заявила в пятницу в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня.

По ее словам, большое влияние на количество обслуженных пассажиров оказывают закрытые рынки России, Украины и Беларуси. Если до конца года не будут обеспечены полеты из Риги в Дубай и Тель-Авив, аэропорт недосчитается примерно 100 000 обслуженных пассажиров.

Однако наибольшее влияние на количество обслуженных пассажиров оказывает рост цен на авиационное топливо, что заставляет авиакомпании пересматривать маршруты полетов. "Это означает, что новые авиакомпании приходят в Рижский аэропорт очень вяло и в очень малом количестве", - сказала она, подчеркнув, что высокая цена на топливо будет сильно влиять на ситуацию и в долгосрочной перспективе.

В связи с финансовыми проблемами латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Рижский аэропорт разработал несколько сценариев действий.

"Вопрос выживания "airBaltic", конечно, для нас очень важен, потому что "airBaltic" - это 58% нашей доли рынка. Без сомнения, это также и большие доходы для нас - около 40%, но у нас есть сценарии, как мы вышли бы из этой ситуации. Это, конечно, не произошло бы сразу, это потребовало бы некоторого времени, но это определенно не было бы критично для аэропорта в долгосрочной перспективе", - сказала Одиня.

В Рижском аэропорту за первые четыре месяца этого года было обслужено 1,997 миллиона пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года, но по сравнению с доковидным 2019 годом количество обслуженных в Рижском аэропорту пассажиров в прошлом году было на 9% меньше.

×
Читайте нас также:
#пассажирские перевозки #пассажиры #airbaltic
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Илон Маск.
Изображение к статье: Множество машин автогиганта собрано руками европейского персонала. Иконка видео
Изображение к статье: Роскошный отдых на яхте с шампанским
Изображение к статье: По самому востребованному маршруту помчатся суперпоезда. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Digi24.
В мире
Изображение к статье: рельсы
Политика
Изображение к статье: Посольство РФ в Хельсинки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Действительно ли человечество запустило шестое массовое вымирание? Что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: Трамп и Науседа
В мире
Изображение к статье: Певица Бьорк открыла в Национальной галерее Исландии новую выставку
Культура &
Изображение к статье: Фото: Digi24.
В мире
Изображение к статье: рельсы
Политика
Изображение к статье: Посольство РФ в Хельсинки. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео