Рижский аэропорт в этом году планирует обслужить 7,1-7,2 миллиона пассажиров, заявила в пятницу в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня.

По ее словам, большое влияние на количество обслуженных пассажиров оказывают закрытые рынки России, Украины и Беларуси. Если до конца года не будут обеспечены полеты из Риги в Дубай и Тель-Авив, аэропорт недосчитается примерно 100 000 обслуженных пассажиров.

Однако наибольшее влияние на количество обслуженных пассажиров оказывает рост цен на авиационное топливо, что заставляет авиакомпании пересматривать маршруты полетов. "Это означает, что новые авиакомпании приходят в Рижский аэропорт очень вяло и в очень малом количестве", - сказала она, подчеркнув, что высокая цена на топливо будет сильно влиять на ситуацию и в долгосрочной перспективе.

В связи с финансовыми проблемами латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Рижский аэропорт разработал несколько сценариев действий.

"Вопрос выживания "airBaltic", конечно, для нас очень важен, потому что "airBaltic" - это 58% нашей доли рынка. Без сомнения, это также и большие доходы для нас - около 40%, но у нас есть сценарии, как мы вышли бы из этой ситуации. Это, конечно, не произошло бы сразу, это потребовало бы некоторого времени, но это определенно не было бы критично для аэропорта в долгосрочной перспективе", - сказала Одиня.

В Рижском аэропорту за первые четыре месяца этого года было обслужено 1,997 миллиона пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года, но по сравнению с доковидным 2019 годом количество обслуженных в Рижском аэропорту пассажиров в прошлом году было на 9% меньше.