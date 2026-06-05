Глава Белого дома Дональд Трамп в ответном письме президенту Гитанасу Науседе поблагодарил Литву за готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщила в пятницу администрация президента, в письме Трамп подчеркнул, что предложение направить военных «значит для него очень много».

В целях обеспечения бесперебойного судоходства Государственный совет обороны в мае принял решение направить в Ормузский пролив до 40 военнослужащих и гражданских лиц для участия в операциях по разминированию.

В настоящее время этот вопрос в срочном порядке рассматривается в Сейме.

По словам министра обороны Робертаса Каунаса, литовские военные и специалисты могли бы присоединиться как к многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции, так и к международной операции под эгидой США по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

В письме также отмечается, что Литва всегда была надежным другом и партнером США, а готовность предоставить доступ и возможность постоянного базирования американским военным вновь подтверждает неразрывную связь между двумя странами, сохраняющуюся более века.

Письмо поступило в администрацию президента на этой неделе, после завершения ротации американских войск в Литве.

Во вторник Каунас заявил, что получил заверения от Соединенных Штатов в том, что завершающих ротацию американских военных сменят новые, однако сроки пока неизвестны.