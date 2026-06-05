Развитие технологий искусственного интеллекта и рост фондовых рынков привели к беспрецедентному увеличению мирового богатства. За год число миллионеров выросло почти на два миллиона человек, а совокупное состояние самых состоятельных людей планеты достигло исторического максимума — 98,3 триллиона долларов.

Оптимизм на фондовых рынках, обусловленный развитием технологий искусственного интеллекта, помог почти 2 миллионам человек во всем мире стать миллионерами, а совокупный капитал самых богатых людей вырос до рекордных 98,3 триллиона долларов. Об этом говорится в отчете World Wealth Report консалтинговой компании Capgemini, данные которого публикует Bloomberg.

Согласно исследованию, в 2025 году совокупное состояние людей, владеющих инвестиционными активами на сумму 1 миллион долларов или более, увеличилось почти на 9% и достигло рекордных 98,3 триллиона долларов. Для сравнения: мировой валовой внутренний продукт в 2024 году составил 111 триллионов долларов.

Искусственный интеллект стал главным двигателем роста богатства

Авторы отчета отмечают, что ключевым фактором накопления капитала стал рост фондовых рынков, подпитываемый ожиданиями, связанными с развитием искусственного интеллекта. Благодаря этому число миллионеров в мире достигло нового исторического рекорда — 25,3 миллиона человек.

Особенно быстро росли состояния сверхбогатых людей, чьи активы превышают 30 миллионов долларов. Их количество увеличилось до рекордных 250 тысяч человек.

Наибольший вклад в рост числа миллионеров внесли Соединенные Штаты. За год там появилось 736 тысяч новых обладателей миллионных состояний, а их общее количество достигло 8,7 миллиона человек.

По оценке Bloomberg, тенденция может продолжиться и в ближайшие годы.

«Предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO) компании SpaceX приведет к появлению новых миллионеров и миллиардеров, а также почти гарантированно сделает Илона Маска первым в мире триллионером. Поскольку компании Anthropic и OpenAI также готовятся к дебюту на Уолл-стрит, самые богатые люди мира вскоре смогут добавить в свои портфели активы одних из крупнейших технологических гигантов».

Азия растет быстрее всех

Самые высокие темпы прироста капитала были зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 10,5%. Эксперты связывают это прежде всего с высоким спросом на полупроводники и технологическую продукцию.

Лидерами по количеству новых миллионеров стали Япония и Китай. В Японии за год появилось 436 тысяч новых миллионеров, а в Китае — 154 тысячи.

В Европе количество состоятельных людей увеличилось на 6,5%. Этому способствовали замедление инфляции и стабилизация финансовых рынков.

В Африке росту капиталов помогло повышение цен на драгоценные металлы. В то же время на Ближнем Востоке число богачей сократилось на 1,4% из-за снижения нефтяных доходов и продолжающихся военных конфликтов. В Латинской Америке существенного роста числа миллионеров и миллиардеров зафиксировано не было.

Богатство растет вместе с неравенством

Наряду с увеличением общего объема капитала усиливается и имущественное расслоение. Согласно данным исследования, к концу 2025 года один процент самых богатых домохозяйств США контролировал почти 32% всего национального богатства страны. Это самый высокий показатель с 1989 года.

Кроме того, эксперты отмечают значительное перераспределение финансовых потоков. В период с 2022 по 2025 год не менее 1,5 триллиона долларов было переведено из традиционных финансовых учреждений в семейные офисы и брокерские компании.

Бум искусственного интеллекта уже оказывает заметное влияние не только на технологический сектор, но и на глобальное распределение капитала. Рост стоимости акций компаний, связанных с ИИ, способствует появлению новых миллионеров и увеличению состояний самых богатых людей мира, пишет bb.lv. Однако одновременно с этим усиливается концентрация богатства в руках узкой группы владельцев капитала, что делает проблему экономического неравенства одной из ключевых тем ближайших лет.