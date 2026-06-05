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Обжалован оправдательный приговор таджика, который на автомобиле прорвался через границу 2 210

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.06.2026
LETA
Изображение к статье: Атрибуты суда
ФОТО: pixabay

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу таджика, который на автомобиле прорвался через границу и скрылся от латвийских пограничников.

Апелляционный протест подан на решение Латгальского районного суда, который ранее полностью оправдал мужчину. После вступления приговора в силу ему должны были вернуть залог в размере 2500 евро и автомобиль Lexus ES300, на котором он пересёк границу.

Теперь дело передано в Латгальский окружной суд, однако дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Инцидент произошёл 19 марта на пограничном пункте Терехово. Гражданин Таджикистана и России по имени Дилшод на большой скорости прорвался через два шлагбаума и незаконно въехал в Латвию. Несмотря на попытки пограничников остановить автомобиль, он продолжил движение в сторону Лудзы. Позже мужчину задержали в Лудзенском крае.

На суде Дилшод объяснил свои действия тем, что пытался избежать возможной отправки на войну в Украине. По его словам, возвращаясь из Таджикистана, где живут его жена, четверо детей и родители, он проходил контроль на российской стороне границы. Там сотрудники спецслужб заинтересовались его российским гражданством и предложили подписать ряд документов.

Мужчина утверждает, что среди бумаг оказался контракт на службу в российской армии. Осознав это, он решил немедленно покинуть территорию России и направился в сторону Латвии. После пересечения границы он не остановился сразу, опасаясь, что его могут вернуть обратно.

По словам обвиняемого, он не собирался скрываться и даже самостоятельно искал адрес полицейского участка в Лудзе. Увидев полицейский автомобиль, он подал сигнал фарами, показывая, что хочет вступить в контакт с правоохранителями.

Суд первой инстанции счёл, что мужчина действовал в состоянии крайней необходимости, и оправдал его. Прокурор, напротив, настаивал на признании вины за умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства и требовал назначить наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы.

Теперь окончательное решение предстоит принять апелляционному суду.

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#граница #Латвия #миграция #Таджикистан #прокуратура #контракт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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