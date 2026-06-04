В Латвии доля поддельных сигарет достигла 12,9% рынка — это более чем в два с половиной раза выше среднего показателя по Европе. По данным исследования KPMG, страна занимает третье место среди 38 европейских государств по распространённости контрафактной табачной продукции.

Латвия оказалась в числе европейских стран, где проблема поддельных сигарет стоит наиболее остро.

Согласно новому исследованию KPMG, в 2025 году на контрафактную продукцию пришлось 12,9% всего потребления сигарет в стране. Это соответствует примерно 220 миллионам сигарет. Для сравнения, средний показатель по 38 европейским государствам составляет 4,9%.

Таким образом, доля подделок в Латвии более чем в два с половиной раза превышает среднеевропейский уровень. По масштабам распространения поддельных сигарет Латвию опережают только Франция и Великобритания.

Исследование показывает, что контрафакт становится всё более серьёзной проблемой для европейского табачного рынка.

В целом по Европейскому союзу объём нелегального потребления сигарет достиг 41,8 миллиарда штук, что составляет 10,3% рынка. По оценке авторов исследования, из-за этого бюджеты стран ЕС недополучили около 16,7 миллиарда евро налоговых поступлений.

Особенно быстро растёт именно сегмент поддельной продукции. Сейчас на него приходится почти половина всего нелегального рынка сигарет в Евросоюзе. За год объём потребления контрафакта увеличился более чем на 20%.

Авторы исследования связывают рост нелегального рынка в ряде стран с быстрым повышением акцизов и цен на легальную продукцию. Наиболее часто в качестве примера приводится Франция, где доля нелегального рынка достигла рекордных 41,4%. После роста цен на сигареты до 11–12 евро за пачку многие курильщики стали переходить на более дешёвую продукцию чёрного рынка.

Для обычных потребителей это означает не только потерю налоговых поступлений государством. Поддельные сигареты производятся вне официального контроля качества, а их состав зачастую неизвестен.

При этом в Европе есть и противоположные примеры. Так, Польша остаётся одной из стран с самым низким уровнем нелегальной торговли табаком. Авторы исследования связывают это со стабильной акцизной политикой и более предсказуемым изменением цен.

Положительную динамику за последний год продемонстрировали также Греция и Украина, где объёмы нелегального рынка сократились.

Впервые исследование также охватило рынок никотиновых паучей (подушечки). Эксперты отмечают, что в странах, где такие продукты запрещены или жёстко ограничены, быстро растёт предложение нелегальной продукции.

При этом авторы исследования отдельно указывают, что работа была выполнена по заказу Philip Morris Products S.A., одного из крупнейших мировых производителей табачной продукции.

Исследование охватывает 38 европейских стран и анализирует ситуацию как с сигаретами, так и с другими никотиновыми продуктами.