"Такое отношение унижает", говорит краевед и уроженка Купчино Марина Павлюченко, которая борется с мифом о самом опасном районе Петербурга

От покушения на Владимира Кумарина до старушки-расчленительницы Бабы-Яги — лекция о Купчино заканчивается статистикой, которая говорит о том, что это не «район гопников» и даже не лидер по числу преступлений, а рядовой зеленый спальник.

— Марина, вы своем блоге пишете про благоустройство, архитектуру, а как вы вышли на криминальную тему?

— Если в Интернете поискать что-то про Купчино, то первыми попадаются популярные видео, где ведущий закатывает глаза и говорит: «Купчино — самый страшный район Ленинграда. Как тут можно вообще жить?» Этот имидж, скорее всего, сформировался в 80-90-е, когда в целом жизнь в стране была неспокойная. На этом мифе до сих пор играют.

Куча мемов есть, и вроде смешно, но когда на полном серьёзе тебе предъявляют, что ты из Купчино, это очень бесит. Еще в университете мне говорили: «Ой, она из Купчино, что она может знать». Такое отношение унижает, оно несправедливо. Я ведь из нормальной интеллигентной семьи.

Купчино создавалось как территория для переселения жителей коммуналок из центра. Район с нуля строили по плану в 60-70-е. Инфраструктуры тут особо не было, но уже было метро не очень далеко и универсам «Южный». Это считалось просто шиком, потому что многим приходилось далеко ездить за продуктами. Моя семья переехала из Свечного переулка. Соседи у нас все тоже из центра.

— Расскажите про ваше детство, юность, были ли какие-то стычки между подростками в школе или на улице?

— Мы гуляли по заброшкам, бетонным детским площадкам, строили шалаши. Нормальное детство. Не было такого, что ты зашел во двор и тебя избили за то, что ты с другого двора. Хотя у нас было деление по дворам, как много где в 90-е. Были дворы «Крокодильник», «Квадрат», «Королевство», «Гробы», «Кресты». Может быть, пацаны постарше и воевали, но не так, как это показано в фильме «Слово пацана». Никто не держал в страхе район. Я спрашивала маму, она говорит: «Я никогда не видела».

— Все-таки район неоднородный. Есть в нем опасные места?

— Я могу выделить две точки, которые до сих пор выглядят не очень. В Альпийском переулке, там более старый район. Возможно, туда переселяли из Лиговских трущоб. И на Купчинской улице, там расположен пункт приема бутылок, но и участок полиции рядом.

— Выросший в Купино Билли Новик рассказывал, что до него «докапывались» местные гопники.

— Это могло происходить, потому что он себя причислял к рок-культуре. Тогда все делились на субкультуры. Прямо жёстких столкновений я не видела. Может быть, где-то, конечно, кто-то кого-то и бил. Это не исключено, но я думаю, это было в любом районе, потому что, в принципе, субкультурная тема тогда была очень развита.

— Если вернуться к вашей лекции, расскажите, откуда вы брали информацию, как вы дела выбирали, о которых будете рассказывать?

— У меня давно копилась информация. Два сюжета я увидела в передаче «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Они были хорошо разобраны, с фотографиями и адресами. Третье дело я нашла, когда делала доклад для лекции по архитектуре общежитий. У нас в районе есть общежития достаточно экспериментальной архитектуры, модернистской. Они планировались как дома будущего, где люди будут жить счастливо, не обременённые бытом.

Один из таких домов расположен на Загребском бульваре, 21. Там случилось двойное убийство. Один бизнесмен назначил встречу своей «крыше» в кафе в этом здании, произошла перестрелка, убийцу задержали через 30 лет.

На улице Турку была квартира у криминального авторитета Владимира Кумарина, на этой улице на него совершили покушение. И самый «интересный» случай — это маньячка Тамара Самсонова, сумасшедшая женщина, Баба-Яга, как её называли.

В конце лекции я привожу криминальную статистику с восьмидесятых по девяностые годы по типам районов. И получается, что за это время самый высокий уровень преступности был в историческом центре. Это Центральный, Адмиралтейский, Петроградский районы. Повышенный уровень — это переходные районы — Калининский, Выборгский, Московский, там как раз таки ОПГ промышляли. Там была торговля, казино — инфраструктура для них. Средний уровень преступности зафиксировали в спальных районах, это как раз Купчино.

Здесь, в основном, семейный состав жителей, и поэтому преобладает бытовая преступность, громких дел, на самом деле, не очень много. И даже если современную статистику посмотреть по преступности, Купчино нет среди лидеров.

— Если отбросить миф: Купчино — самый опасный район, то какой он на самом деле?

— Зелёный, комфортный, широкий, свободный. Здесь очень много пространства, воздуха. Мне кажется, это такой район, который сочетает город с кусочком загородной жизни. Пока его не уплотнили. Надеюсь, этого не случится. Район, где есть своя легенда, свой местечковый патриотизм. Поэтому, приезжая сюда, можно окунуться в местную тусовку.

Был ли он гопническим? Можно сказать, что весь город был, потому что девяностые — это, в принципе, время гопников и бандитов. Сейчас время поменялось. Купчино — это район для тех, кто ценит пространство вокруг себя, не только новую современную квартиру и закрытый резиновый двор. Кому хочется подышать воздухом, посмотреть зелень, озёра, посидеть на лавочке рядом с деревом, пикник устроить, выйти и полежать на траве рядом с домом в обед.