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Биологи выяснили, зачем древнему жирафу была нужна длинная шея 0 37

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Биологи выяснили, зачем древнему жирафу была нужна длинная шея

Неожиданное объяснение.

 

Среди биологов существует две основные версии, объясняющие, зачем жирафам нужна такая длинная шея. Первая версия утверждает, что это животное эволюционировало для того, чтобы доставать листья, недоступные другим травоядным. Вторая версия предполагает, что длинные позвонки появились у жирафов в результате боев с другими самцами.

Новое исследование добавило доказательства в поддержку версии о "боевой" эволюции жирафов. Выяснилось, что у одного жирафоподобного травоядного действительно была шея, предназначенная для драк.

Окаменелые кости неизвестного копытного животного были найдены в северном Китае более 20 лет назад. Этот вид был назван в честь мифического козла-единорога из китайских преданий — Discokeryx xiezhi. Недавно ученые определили его как древнего представителя надсемейства Giraffoidea, который жил на саванне около 17 миллионов лет назад.

Предок жирафа не отличался изящными пропорциями. У Discokeryx xiezhi было коренастое телосложение и череп, напоминающий шлем средневекового пехотинца. Плоский и широкий череп идеально подходил для того, чтобы выдерживать столкновения с соперниками.

Биологи провели тесты и обнаружили, что специфическая структура костей и суставов D. xiezhi способна выдерживать сильные удары. Возможно, у предка жирафа был самый крепкий череп среди всех бодливых животных. Хотя это открытие имеет лишь отдаленное отношение к современным жирафам, оно демонстрирует, что яростные бои не чужды этой ветке животного мира.

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