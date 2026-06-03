Кроме полуфабрикатов, в морозильной камере можно хранить орехи, хлеб и многое другое. Полный список можно найти в нашей статье.

Хлеб и выпечка

Черствую булку класть в морозилку не стоит, а вот свежую можно. Для удобства разрежьте буханку на несколько частей, доставайте по одной, размораживайте в микроволновке и наслаждайтесь. Пироги также можно хранить в морозильной камере. Оберните шарлотку в специальную бумагу и замораживайте. Перед чаепитием подогрейте в духовке при температуре 150 градусов.

Кукуруза

Початки с листьями можно положить в морозильную камеру. Не бойтесь, естественная упаковка защитит зерна от холода. Когда захочется свежей кукурузы, снимите шкурку и разморозьте в микроволновке. Через 5 минут продукт будет готов — доставайте и варите в подсоленной воде.

Орехи

При неправильном хранении орехи могут стать прогорклыми и потерять пищевую ценность. Морозилка поможет сохранить их свежесть. Однако храните орехи в герметичном контейнере, так как они быстро впитывают посторонние запахи. В таком виде фисташки сохраняют свежесть более 3 лет, пекан — 22-24 месяца, а фундук — около года.

Томатная паста

Открытая банка с пастой даже в холодильнике может покрываться плесенью. Лучший выход — морозилка. Для удобства разлейте соус в формочки для льда. Когда замерзнет, разложите по пакетам. Перед готовкой томатную пасту можно не размораживать, просто добавьте кубик в кастрюлю или на сковородку.

Лимонный сок

Сок лимона может понадобиться при приготовлении выпечки, травяных напитков, блюд из морепродуктов или для маринадов. Оказывается, фруктовый сок тоже можно замораживать и хранить до полугода. Разлейте сок в формочки для льда, а затем сложите в контейнер. Цедра также прекрасно сохраняется в морозильной камере.

Овощи

В морозилке можно хранить нарезанный репчатый лук, тертую морковь, болгарский перец, цветную капусту, кусочки тыквы и многое другое. Домашние полуфабрикаты обходятся дешевле покупных, что позволяет экономить на еде, продолжая питаться нормально.

Молоко

Если у вас остались прокисшие остатки, не спешите их выбрасывать. Храните свежее молоко при минусовой температуре. Только учтите, что в замерзшем состоянии жидкость расширяется, поэтому выбирайте емкость побольше. Размораживайте при комнатной температуре и перед употреблением хорошо взбалтывайте. Также можно замораживать сливочное масло и натуральные сливки.

Чипсы

Замораживайте картофельные чипсы в магазинной упаковке. Говорят, что в замороженном виде они становятся вкуснее, поэтому ждать, когда они оттают, не обязательно.

Фрукты для смузи

Кусочки спелых фруктов и ягод следует замораживать на подносе или пергаментной бумаге, а затем перекладывать в контейнеры. Вы можете сразу собирать наборы для смузи, доставать и измельчать в блендере. Прохладный напиток отлично утолит жажду и голод в летний зной.